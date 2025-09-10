Одни и те же корни — разные флаги: казахстанский боксёр победил соотечественника из Китая

Спорт

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай одержал очередную победу на чемпионате мира 2025 года в Ливерпуле.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

В 1/8 финала ему противостоял этнический казах Токтарбек Танатхан из сборной Китая.

Поединок в весовой категории до 80 кг продлился три полных раунда. Однако единогласным решением судей (5:0) победу одержал Нурбек Оралбай. Благодаря этому результату казахстанский спортсмен вышел в четвертьфинал, а Танахан завершил чемпионат мира в 1/8 финала.

Напомним, этот турнир — первый в истории чемпионат мира среди взрослых, организованный Всемирной боксёрской организацией. Соревнования продлятся до 14 сентября.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официально — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

