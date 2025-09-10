Непобедимый казахстанец Рахмонов рискует будущим: почему перерыв опаснее любого соперника

Эксперт UFC и бывшая звезда октагона Джош Томпсон высказал своё мнение о карьере казахстанского бойца Шавката Рахмонова (19:0).

Опасность длительной паузы

По его словам, длительная пауза между боями непобедимого спортсмена может негативно сказаться на его будущем.

"Похоже, Шавкат всё ещё на определённом уровне. Связано ли это с психологическим фактором или с его рейтингом, сказать сложно. Ведь он ещё не сражался с соперниками из первой пятёрки. Но одно можно сказать наверняка: длительный перерыв может сбить его темп и создать трудности для следующих соперников", — сказал Томсон в интервью EssentiallySports.

Последний бой Рахмонова

Последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года. Тогда у него должен был быть титульный бой с казахстанским бойцом Белалом Мухаммадом. Однако его соперник не смог принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья. Его заменил ирландец Иэн Гарри.

Замена соперника и итог поединка

В этом бою Рахмонов победил своего оппонента не нокаутом, а решением судей. Тем не менее, он сохранил свой рекорд и продолжил непобедимую серию.