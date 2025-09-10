Нурланулы вошел в число 25 лучших молодых теннисистов мира

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный рейтинг юниоров, где Зангар Нурланулы оказался в ТОП-25.
В последнем списке 17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы поднялся на 29 позиций и оказался на 25-м месте. Этот подъём стал результатом его выхода в полуфинал Открытого чемпионата США среди юниоров.
Другие казахстанские игроки также сохранили или улучшили свои позиции в рейтинге.
Так, Амир Омарханов остался на 28-м месте.
Уточнения
Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).
