Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как королева Виктория изменила Каус: аутентичный ответ шумному Лондону
АЭС без резерва? Чем обернётся для Финляндии нехватка запасных частей для реактора
Водители забывают про тормоз: новая привычка, от которой трудно отказаться
Будь в тренде: 5 вещей, без которых не обойтись осенью 2025
Ваш абонемент в опасности: причины, по которым фитнес-клуб вправе заблокировать доступ
Алла Пугачёва открыла душу: какие тревоги её мучают вдали от Родины
Больше чем 90% без рецидивов: как новая терапия подарила женщинам надежду на жизнь
Больше никакого Скалы: как Дуэйн Джонсон меняет имидж ради роли в Музыке ящерицы
Тайный эликсир: чем напоить орхидею, чтобы она расцвела в мороз

Нурланулы вошел в число 25 лучших молодых теннисистов мира

0:37
Спорт

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный рейтинг юниоров, где Зангар Нурланулы оказался в ТОП-25.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

В последнем списке 17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы поднялся на 29 позиций и оказался на 25-м месте. Этот подъём стал результатом его выхода в полуфинал Открытого чемпионата США среди юниоров.

Другие казахстанские игроки также сохранили или улучшили свои позиции в рейтинге.

Так, Амир Омарханов остался на 28-м месте.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Авто
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Как королева Виктория изменила Каус: аутентичный ответ шумному Лондону
АЭС без резерва? Чем обернётся для Финляндии нехватка запасных частей для реактора
Водители забывают про тормоз: новая привычка, от которой трудно отказаться
Будь в тренде: 5 вещей, без которых не обойтись осенью 2025
Ваш абонемент в опасности: причины, по которым фитнес-клуб вправе заблокировать доступ
Алла Пугачёва открыла душу: какие тревоги её мучают вдали от Родины
Больше чем 90% без рецидивов: как новая терапия подарила женщинам надежду на жизнь
Больше никакого Скалы: как Дуэйн Джонсон меняет имидж ради роли в Музыке ящерицы
Тайный эликсир: чем напоить орхидею, чтобы она расцвела в мороз
Одни и те же корни — разные флаги: казахстанский боксёр победил соотечественника из Китая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.