Нурланулы вошел в число 25 лучших молодых теннисистов мира

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный рейтинг юниоров, где Зангар Нурланулы оказался в ТОП-25.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

В последнем списке 17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы поднялся на 29 позиций и оказался на 25-м месте. Этот подъём стал результатом его выхода в полуфинал Открытого чемпионата США среди юниоров.

Другие казахстанские игроки также сохранили или улучшили свои позиции в рейтинге.

Так, Амир Омарханов остался на 28-м месте.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).

