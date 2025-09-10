Почему Алькарас и Соболенко разделят 2 млн долларов из призового фонда US Open

В этом году Карлос Алькарас и Арина Соболенко получили рекордные призы за победу на Открытом чемпионате США. Каждому из них был вручен чек на 5 миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карлос Алькарас

Но, как и следовало ожидать, эти двое не получат весь призовой фонд. Просто потому, что с этих 5 миллионов долларов будут удержаны налоги.

Согласно законодательству США, доход свыше 609 351 доллара облагается налогом по ставке 37%. Это означает, что Карлосу Алькарасу и Арине Соболенко придётся разделить около 1,85 миллиона долларов выигрыша.

По данным Yahoo Sports, после добавления транспортных расходов, затрат на обучение и зарплаты тренерского состава чистая сумма, которая останется теннисистам, составит около 2 миллионов долларов.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка.

