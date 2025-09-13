В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:41
Спорт

Программа британского юриста и жены актёра Джорджа Клуни Амаль Клуни — это гармоничное сочетание умеренных силовых тренировок, функциональных упражнений и сбалансированного питания, которое помогает женщинам после 45 лет сохранять здоровье, энергию и привлекательную форму. Эксперты подчёркивают: в этом возрасте особенно важно заботиться не только о внешнем виде, но и о тонусе мышц, гибкости и гормональном балансе.

Джордж Клуни с женой
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джордж Клуни с женой

Физическая активность

Ежедневные привычки

  • Силовые тренировки — не менее 20 минут каждое утро.
  • Пилатес — альтернатива силовым упражнениям, если нет желания или времени. Помогает укреплять мышцы кора и повышать стабильность тела.
  • Быстрые прогулки — минимум 1 час в день.

Дополнительные активности

Теннис — сочетает физическую нагрузку, ловкость, концентрацию и приносит удовольствие.

Питание

Утренние привычки

Многих впечатляет тот факт, что она начинает некоторые дни с супа из морских водорослей, что может показаться необычным для европейских стандартов, но совершенно нормально во многих азиатских культурах. Морские водоросли богаты антиоксидантами, минералами и витаминами, улучшая гормональный баланс и функцию щитовидной железы.

Основной рацион

Основан преимущественно на рыбе, поскольку Амаль Клуни придерживается пескетарианского подхода в питании, когда исключается мясо животных и птицы, но оставляется рыба и морепродукты.

Как минимум три раза в неделю она выбирает жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия, тунец или рыба-меч, богатую омега-3 жирными кислотами, которые не только защищают сердце, но и способствуют поддержанию гормонального баланса. Эти полезные жиры помогают регулировать уровень эстрогена и прогестерона, уменьшают симптомы перименопаузы и менопаузы, а также снимают воспаление.

Уточнения

А́маль Клу́ни (англ. Amal Clooney), при рождении — Амаль Аламудди́н (араб. أمل علم الدين‎; род. 3 февраля 1978, Бейрут) — британский юрист ливанского происхождения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
