В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни

Программа британского юриста и жены актёра Джорджа Клуни Амаль Клуни — это гармоничное сочетание умеренных силовых тренировок, функциональных упражнений и сбалансированного питания, которое помогает женщинам после 45 лет сохранять здоровье, энергию и привлекательную форму. Эксперты подчёркивают: в этом возрасте особенно важно заботиться не только о внешнем виде, но и о тонусе мышц, гибкости и гормональном балансе.

Физическая активность

Ежедневные привычки

Силовые тренировки — не менее 20 минут каждое утро.

Пилатес — альтернатива силовым упражнениям, если нет желания или времени. Помогает укреплять мышцы кора и повышать стабильность тела.

Быстрые прогулки — минимум 1 час в день.

Дополнительные активности

Теннис — сочетает физическую нагрузку, ловкость, концентрацию и приносит удовольствие.

Питание

Утренние привычки

Многих впечатляет тот факт, что она начинает некоторые дни с супа из морских водорослей, что может показаться необычным для европейских стандартов, но совершенно нормально во многих азиатских культурах. Морские водоросли богаты антиоксидантами, минералами и витаминами, улучшая гормональный баланс и функцию щитовидной железы.

Основной рацион

Основан преимущественно на рыбе, поскольку Амаль Клуни придерживается пескетарианского подхода в питании, когда исключается мясо животных и птицы, но оставляется рыба и морепродукты.

Как минимум три раза в неделю она выбирает жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия, тунец или рыба-меч, богатую омега-3 жирными кислотами, которые не только защищают сердце, но и способствуют поддержанию гормонального баланса. Эти полезные жиры помогают регулировать уровень эстрогена и прогестерона, уменьшают симптомы перименопаузы и менопаузы, а также снимают воспаление.

Уточнения

