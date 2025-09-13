Тайная зона молодости: эти лёгкие движения спасут от старения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Основываясь на принципе "то, что не бездействует, то активно", концепция "Зона Ноль" превращает повседневную жизнь в череду моментов, помогающих бороться с малоподвижным образом жизни. Они не создают великих чемпионов, но помогают улучшить ваше здоровье.

Пожилая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилая женщина

Спорт не продлевает жизнь, но делает её моложе.

"Всем взрослым следует заниматься не менее 150 минут умеренной физической активности или не менее 75 минут интенсивной активности в неделю", — рекомендует ВОЗ.

Регулярная физическая активность может помочь снизить артериальное давление, контролировать вес и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и различных видов рака. Она также полезна для укрепления костей, мышц, равновесия, гибкости и физической формы.

Физическая активность не требует пота или достижения максимальной частоты сердечных сокращений. Выбрав шаги вместо лифтов или эскалаторов, вы невольно попали… в "Зону Ноль". Менее причудливую, чем Зона 51, она предлагает свою карту участникам, чья активность чуть более интенсивна, чем пассивность.

"Зона Ноль — это доступный способ увеличить свою ежедневную физическую активность без интенсивных тренировок или специального оборудования", — объясняет Брайан Пассенти, основатель Altitude Endurance Coaching, в интервью The Guardian.

Он советует парковаться подальше от магазинов, ходить пешком во время разговора по телефону или регулярно вставать и растягиваться за рабочим столом.

Забудьте о лозунге "Нет боли — нет результата". Чтобы жить молодой, достаточно просто жить где-то, кроме дивана. Или, по крайней мере, чтобы интегрировать эту нулевую зону, где сердце никогда не превышает 50% от своей максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС), зонные тренировки позволяют структурировать тренировки в зависимости от интенсивности вашего пульса. Для определения МЧСС Французская федерация кардиологии предлагает вычесть свой возраст из 220.

Этот показатель не говорит сам за себя, если вы никогда не пользовались умными часами или пульсометром.

Итак, проще говоря: кто не бездействует, тот активен. В этом и заключается сила нулевой зоны, которую мы ощущаем каждый день. Чемпионаты мира по подъёму по лестнице или стрижке газона в ближайшее время не состоятся. Но эти виды активности, взятые вместе, будут иметь значение, когда придёт время записаться на приём к врачу.

"Нулевая зона — это мост между малоподвижным образом жизни и устойчивым развитием", — объясняет Терри Татеоссян, персональный тренер и диетолог.

По его словам, это более приятный и гибкий способ тренировок.

Это способ плавно перейти к танцу для тех, кто не склонен улыбаться в ответ на просьбу "заниматься спортом!".

В том же духе ВОЗ напоминает нам, что "короткий перерыв и трёх-четырёхминутные лёгкие движения помогут расслабить мышцы, улучшить кровообращение и повысить их активность".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
