Секретное оружие против целлюлита: эти 2 упражнения творят чудеса

3:39
Спорт

Если вы мечтаете сбросить несколько килограммов или уменьшить проявления целлюлита, вы далеко не одиноки. Многие люди ежедневно ищут эффективные и практичные решения. И зачастую мы тонем в потоке информации, которая не всегда даёт конкретные результаты.

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Вот два простых упражнения, рекомендованных персональным тренером, которые помогут вам достичь своих целей, при условии регулярности и мотивации. Эти упражнения доступны каждому и не требуют специального оборудования.

Приседания

Приседания — упражнение, которое не нуждается в представлении. Это одно из самых эффективных упражнений для укрепления ног, ягодиц и даже корпуса. Но знаете ли вы, что оно также отлично сжигает калории и уменьшает проявления целлюлита?

Преимущества

При выполнении приседаний вы задействуете сразу несколько основных групп мышц, включая квадрицепсы, бицепсы бедра и ягодичные мышцы. Эта многократная активация способствует увеличению расхода энергии и ускорению сжигания жира. Но это ещё не всё: приседания также стимулируют кровообращение в нижней части тела, что способствует выведению токсинов, ответственных за целлюлит. Улучшая кровообращение, вы помогаете уменьшить проявления целлюлита, одновременно подтягивая ноги и ягодицы.

Техника выполнения

  1. Для достижения оптимальных результатов крайне важно правильное выполнение. Вот шаги, которые необходимо выполнить:
  2. Встаньте, ноги на ширине плеч.
  3. Согните колени и отведите ягодицы назад, как будто собираетесь сесть на невидимый стул. Держите спину прямо, а пресс — втянутым.
  4. Оттолкнитесь пятками, чтобы вернуться в положение стоя, напрягая ягодицы при подъёме.

Чтобы максимизировать пользу приседаний для похудения, попробуйте включать в программу высокоинтенсивные повторения. Например, выполняйте 3 подхода по 15 приседаний, отдыхая 30 секунд между каждым подходом. Вы можете постепенно увеличивать количество повторений в течение нескольких недель.

Планка

Планка — это комплексное упражнение, которое задействует все мышцы тела, улучшая осанку и тонизируя мышцы кора. Это простое, но невероятно эффективное упражнение помогает сжигать калории и укреплять мышцы кора. Кроме того, это упражнение помогает уменьшить целлюлит, укрепляя ткани.

Преимущества

Когда вы стоите в планке, мышцы пресса, ягодиц, плеч и даже бёдер работают сообща, чтобы поддерживать это положение. Эта комплексная тренировка задействует глубокие мышцы, повышая общий тонус тела и способствуя сжиганию жира. Кроме того, это упражнение стимулирует кровообращение в зонах, подверженных целлюлиту, что со временем помогает уменьшить его проявления.

Техника выполнения

  1. Встаньте в планку, опираясь предплечьями и пальцами ног на пол. Тело должно образовывать прямую линию от плеч до пяток.
  2. Напрягите мышцы кора, сожмите ягодицы и держите спину прямо. Смотрите вниз, чтобы не напрягать шею.
  3. Удерживайте положение как можно дольше, стараясь сохранять ровное дыхание.

Начните с удержания планки в течение 20-30 секунд. Постепенно попробуйте увеличить время до 1-2 минут. Это повысит выносливость мышц и ускорит сжигание жира.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
