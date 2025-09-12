ChatGPT вместо тренера: почему эта идея закончится плачевно

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

В мире за последние пять лет количество тренажёрных залов значительно увеличилось. Этот рост сопровождается расширением так называемых сетевых спортзалов, объединённых в бренды с несколькими филиалами и использующих модель, позволяющую клиентам выполнять упражнения без постоянного контроля инструктора.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

В то же время тренеры стремятся к более справедливой оплате труда и совмещают официальную работу в спортзалах с самостоятельной работой в качестве персональных тренеров.

Также новая тенденция охватила спортивные залы: использование искусственного интеллекта в качестве инструмента для разработки программ тренировок.

Эксперты говорят, что ученики, занимающиеся спортом без наблюдения, подвергаются риску, а учреждения, работающие без технического руководителя, должны быть закрыты.

Что же касается ИИ в сфере фитнеса, да, действительно можно создать программу с помощью ChatGPT, указав свой рост, вес и уровень активности, но это сопряжено с рисками. Система генерирует только общую программу, без учета индивидуальных особенностей. Невозможно оценить реакцию ученика в режиме реального времени, скорректировать интенсивность или прекратить тренировку при появлении признаков дискомфорта или опасности.

Физические упражнения могут привести к смерти или инвалидности, если их не контролировать должным образом.

Физические упражнения — это не шутка, и к ним нельзя относиться как к рецепту торта. Нельзя просто копировать видео с YouTube. Профессиональный контроль необходим для обеспечения безопасности и эффективности.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

