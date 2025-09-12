ChatGPT вместо тренера: почему эта идея закончится плачевно

В мире за последние пять лет количество тренажёрных залов значительно увеличилось. Этот рост сопровождается расширением так называемых сетевых спортзалов, объединённых в бренды с несколькими филиалами и использующих модель, позволяющую клиентам выполнять упражнения без постоянного контроля инструктора.
В то же время тренеры стремятся к более справедливой оплате труда и совмещают официальную работу в спортзалах с самостоятельной работой в качестве персональных тренеров.
Также новая тенденция охватила спортивные залы: использование искусственного интеллекта в качестве инструмента для разработки программ тренировок.
Эксперты говорят, что ученики, занимающиеся спортом без наблюдения, подвергаются риску, а учреждения, работающие без технического руководителя, должны быть закрыты.
Что же касается ИИ в сфере фитнеса, да, действительно можно создать программу с помощью ChatGPT, указав свой рост, вес и уровень активности, но это сопряжено с рисками. Система генерирует только общую программу, без учета индивидуальных особенностей. Невозможно оценить реакцию ученика в режиме реального времени, скорректировать интенсивность или прекратить тренировку при появлении признаков дискомфорта или опасности.
Физические упражнения могут привести к смерти или инвалидности, если их не контролировать должным образом.
Физические упражнения — это не шутка, и к ним нельзя относиться как к рецепту торта. Нельзя просто копировать видео с YouTube. Профессиональный контроль необходим для обеспечения безопасности и эффективности.
Уточнения
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
