Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные жиры — самый недооценённый элемент в уходе за кожей
4 способа приготовить самую мягкую кукурузу на гриле: выбирайте свой
Отчего автомобиль пьёт как лошадь, а не как указано в инструкции
Подземка закрыта — жизнь наверху кипит: как забастовка превратила Лондон в лабиринт без выхода
Щедрая астраханская путина: осенний улов обещает стать рекордным
Ошеломляющее открытие Perseverance: НАСА нашло убедительные доказательства жизни на Марсе
Смотрю на искусство как плебей: Артемий Лебедев раскритиковал ярмарку современного искусства в Москве
Привычная поза стала ловушкой: как сидение с ногой на ногу провоцирует болезни и боли
Шторы становятся главным актёром: как ткань меняет характер даже самых спокойных обоев

ChatGPT вместо тренера: почему эта идея закончится плачевно

1:44
Спорт

В мире за последние пять лет количество тренажёрных залов значительно увеличилось. Этот рост сопровождается расширением так называемых сетевых спортзалов, объединённых в бренды с несколькими филиалами и использующих модель, позволяющую клиентам выполнять упражнения без постоянного контроля инструктора.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

В то же время тренеры стремятся к более справедливой оплате труда и совмещают официальную работу в спортзалах с самостоятельной работой в качестве персональных тренеров.

Также новая тенденция охватила спортивные залы: использование искусственного интеллекта в качестве инструмента для разработки программ тренировок.

Эксперты говорят, что ученики, занимающиеся спортом без наблюдения, подвергаются риску, а учреждения, работающие без технического руководителя, должны быть закрыты.

Что же касается ИИ в сфере фитнеса, да, действительно можно создать программу с помощью ChatGPT, указав свой рост, вес и уровень активности, но это сопряжено с рисками. Система генерирует только общую программу, без учета индивидуальных особенностей. Невозможно оценить реакцию ученика в режиме реального времени, скорректировать интенсивность или прекратить тренировку при появлении признаков дискомфорта или опасности.

Физические упражнения могут привести к смерти или инвалидности, если их не контролировать должным образом.

Физические упражнения — это не шутка, и к ним нельзя относиться как к рецепту торта. Нельзя просто копировать видео с YouTube. Профессиональный контроль необходим для обеспечения безопасности и эффективности.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Пряные сливы творят чудеса: рецепт пирога, который покорит ваше сердце с первого кусочка
Сухоцветы против вас — эти хитрости превращают мертвый цветок в звезду окна
Отпуск по-новому: куда едут жители Греции, когда отпуск становится короче
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Двойной удар по стройкам? Почему изменения на цементном рынке вызывают опасения
Что скрывает ваш рацион: учёные выяснили как кофеин меняет реакцию бактерий на антибиотики
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Слепые пятна в ремонте: стоит ли клеить обои за шкафом и класть плитку под ванной
Каша оказалась под подозрением: эти крупы перегружают организм быстрыми углеводами утром
18 лет в тени: Алсу рассказала о зависимости от мужа и возвращении к жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.