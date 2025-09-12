Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день

Спорт

Японские ученые предложили метод борьбы с ослаблением мышц, вызванным старением. Изначально его практиковали самураи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Самурайский доспех осенью

Эта тренировочная модель, одновременно новая и древняя, не требует никакого оборудования и занимает всего пять минут в день.

Рэй-хо включает в себя медленные, осознанные и контролируемые движения в повседневной жизни, такие как стояние, сидение и ходьба. Преимущества этой техники были доказаны только после публикации недавних результатов исследователей в журнале Tohoku Journal of Experimental Medicine.

Команда, проходящая исследование, выполняла пятиминутную программу Рэй-хо от четырёх дней в неделю в течение трёх месяцев. Упражнения включали контролируемые приседания Рэй-хо, а также движения сидя и стоя со стула.

Тем временем другая контрольная группа продолжала выполнять обычные упражнения без добавления каких-либо новых упражнений. Через три месяца команда, тестировавшая модель самураев, увеличила силу разгибания колена в среднем на 25,9%, в то время как контрольная группа увеличила её всего на 2,5%.

Этот результат говорит о том, что Рэй-хо — это не просто культурное наследие самураев. Это способ поддерживать тело в форме, практически не внося изменений в привычный распорядок дня тех, кто хочет им заниматься.

Уточнения

Самура́й (яп. 侍, по-японски также используется слово «буси», 武士) — в феодальной Японии — светские феодалы-мужчины, начиная от крупных владетельных князей (даймё) и заканчивая мелкими дворянами; в узком и наиболее часто употребляемом значении — военно-феодальное сословие мелких дворян.

