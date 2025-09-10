Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ваш абонемент в опасности: причины, по которым фитнес-клуб вправе заблокировать доступ

Спорт

Спортивные клубы действительно могут ограничивать доступ к тренировкам, если считают, что клиент нарушает правила. Но не любое ограничение будет законным — многое зависит от формулировок договора и того, как именно ведёт себя посетитель.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Как устроены отношения с фитнес-клубом

Когда человек покупает абонемент, он заключает договор оказания услуг. Клуб обязуется предоставить доступ к залу, оборудованию, тренерам, раздевалкам и другим условиям. Дополнительно к договору прилагаются внутренние правила, которые клиент принимает, подписывая документы.

Такие правила могут включать самые разные требования — от использования сменной обуви до ограничений на съёмку видео. Но важно понимать: нормы не должны противоречить закону. Например, условие о праве клуба расторгнуть договор "по любому поводу" будет незаконным и может быть оспорено в суде.

Когда клуб вправе заблокировать абонемент

Расторгнуть договор в одностороннем порядке без объяснений может только сам клиент. Фитнес-центр имеет право сделать это, если потребитель существенно нарушил условия. Речь идёт о действиях, которые наносят клубу ощутимый ущерб.

Классический пример — когда клиент фактически ведёт тренерскую деятельность. То есть он не просто занимается для себя, а даёт задания другим, корректирует их движения, задерживает тренажёры дольше обычного. В этом случае клуб теряет доход от персональных тренировок своих сотрудников.

Как отличить дружеские советы от тренерской работы

Тренер — это тот, кто систематически обучает и руководит тренировочным процессом. Чаще всего у него есть образование, курсы или публичные объявления об услугах. Доказательством тренерской деятельности могут быть страница в соцсетях, где человек пишет "беру клиентов", или видео с камер наблюдения, где видно, что он управляет процессом других.

Но ситуация не всегда однозначна. Если два друга пришли позаниматься вместе, один опытнее и подсказывает другому, это ещё не делает его тренером.

Вывод

Фитнес-клуб имеет право защищать свой бизнес от нелегальной тренерской деятельности. Но простые советы друзьям не всегда можно признать нарушением. В спорных случаях окончательное слово остаётся за судом.

Фи́тнес-клуб — место, сочетающее в себе спортивный зал для проведения групповых и танцевальных программ, тренажёрный зал, кардио-зону, залы аэробики, студии сайкла, студии пилатеса на большом оборудовании, студии единоборств, студии йоги.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
