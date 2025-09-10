Студентка из Екатеринбурга взорвала мир тхэквондо: почему её результаты стали сенсацией

Студентка Уральского федерального университета из Екатеринбурга Василиса Лобова завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на Чемпионате и Открытом Кубке мира по тхэквондо. Она выступала под российским флагом и стала одной из главных сенсаций турнира.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поединок по тхэквондо

Спортивный путь

Василиса занимается тхэквондо с 12 лет, вдохновившись примером старшего брата. Первые соревнования она провела в Перми, а уже сегодня её имя знают на мировом уровне. Победа на чемпионате стала результатом долгих лет тренировок и упорного труда.

Учёба и спорт

Спортсменка совмещает карьеру с учёбой в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, сообщает tagilcity.ru. Её история вдохновляет многих студентов, показывая, что можно добиваться успеха сразу в нескольких сферах.

Эмоции после победы

По словам самой Лобовой, решающим стал первый раунд финального поединка, где она сразу почувствовала уверенность.

"Уверенная победа в первом раунде финала позволила настроиться на успешное выступление", — сказала студентка УрФУ Василиса Лобова.

Позже она призналась, что до конца не могла поверить в количество завоёванных наград.

Уточнения

Тхэквондо́ (кор. 태권도?, 跆拳道?), также таэквондо́ (транслитерация с англ. Taekwon-do) — корейское боевое искусство.

