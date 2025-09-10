Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple сняла с продажи ряд своих iPhone: всего год назад они были флагманами
Ханле – врата в космос: почему астротуристы всего мира рвутся в эту деревню
Конец эпохи откладывается: УАЗ не решился похоронить легенду
Разводы захватывают окна, как туман город — спасает один шаг
Торфяные таблетки своими руками: способ сэкономить и получить рекордную рассаду
Тайга хранит своих стражей: 7 животных, которые превращают лес в зону риска для человека
Гормоны крадут прогресс: как стресс блокирует рост мышц даже при правильном рационе
Эти пирожки станут хитом на праздничном столе — всё благодаря секретной начинке
Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря

Студентка из Екатеринбурга взорвала мир тхэквондо: почему её результаты стали сенсацией

1:22
Спорт

Студентка Уральского федерального университета из Екатеринбурга Василиса Лобова завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на Чемпионате и Открытом Кубке мира по тхэквондо. Она выступала под российским флагом и стала одной из главных сенсаций турнира.

Поединок по тхэквондо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поединок по тхэквондо

Спортивный путь

Василиса занимается тхэквондо с 12 лет, вдохновившись примером старшего брата. Первые соревнования она провела в Перми, а уже сегодня её имя знают на мировом уровне. Победа на чемпионате стала результатом долгих лет тренировок и упорного труда.

Учёба и спорт

Спортсменка совмещает карьеру с учёбой в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, сообщает tagilcity.ru. Её история вдохновляет многих студентов, показывая, что можно добиваться успеха сразу в нескольких сферах.

Эмоции после победы

По словам самой Лобовой, решающим стал первый раунд финального поединка, где она сразу почувствовала уверенность.

"Уверенная победа в первом раунде финала позволила настроиться на успешное выступление", — сказала студентка УрФУ Василиса Лобова.

Позже она призналась, что до конца не могла поверить в количество завоёванных наград.

Уточнения

Тхэквондо́ (кор. 태권도?, 跆拳道?), также таэквондо́ (транслитерация с англ. Taekwon-do) — корейское боевое искусство.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Экономика и бизнес
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Наука и техника
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Хотите пережить осень без аптек? Об этом витаминном коктейле знают только те, кто не болеет
Лето кончилось, бензин — тоже? Эти регионы России страдают от дефицита топлива
Жестокая игра любви: мини-сериал Подружка исследует тёмные стороны материнских чувств
Студентка из Екатеринбурга взорвала мир тхэквондо: почему её результаты стали сенсацией
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Глава ЕК объяснила, почему заключила невыгодное торговое соглашение с США
Эти четыре города докажут: самые яркие впечатления живут вдали от туристических маршрутов
Квитанции из параллельной реальности: ростовчанам насчитали долги за чужие годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.