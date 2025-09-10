Футбол вместо переговоров: бывший тренер России предложил сыграть турнир ради тишины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Бывший наставник сборной России Гус Хиддинк выступил с необычной инициативой — он предложил использовать футбол как инструмент примирения. По его мнению, мировая федерация футбола могла бы организовать специальный турнир, в котором сыграли бы команды США, Украины, России и Европы.

Идея Хиддинка

Экс-наставник уверен, что именно ФИФА должна выступить инициатором турнира, в котором примут участие четыре команды: США, Украина, Россия и сборная Европы. При этом, по словам тренера, результат матчей не имеет значения — важнее сам факт совместной игры и временного перемирия, пишет argumenti.ru.

"ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы", — сказал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Историческая параллель

Хиддинк напомнил о Рождественском перемирии в Первую мировую войну. Тогда союзные войска и немецкие солдаты отложили оружие и сыграли в футбол прямо на линии фронта.

"Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год", — отметил Гус Хиддинк.

Футбол как инструмент мира

По мнению специалиста, спорт способен объединять людей даже в периоды наибольшей напряжённости. Турнир с участием команд из разных стран мог бы стать шагом к диалогу и показать, что на поле возможно мирное соперничество без вражды.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
