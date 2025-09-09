После тренировки кружится голова: что на самом деле скрывается за этим сигналом тела

3:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с тем, что после подхода или упражнения внезапно начинает "плыть" голова. Иногда это безобидно, а иногда — тревожный сигнал организма. Давайте разберёмся, что стоит за этим симптомом, и как с ним справиться.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Головокружение

Основные причины головокружения

Перепады давления

Резкий подъём из положения сидя или лёжа, а также упражнения с наклонами и переворотами (например, планка на локтях) могут вызвать головокружение.

Недостаток кислорода

Закрытые залы без вентиляции и привычка задерживать дыхание во время силовых упражнений ухудшают насыщение мозга кислородом.

Обезвоживание

Даже лёгкая потеря жидкости (1-2%) заметно снижает выносливость и общее самочувствие.

Низкий уровень сахара

Тренировки натощак нередко приводят к головокружениям и слабости.

Перетренированность

Частые и чрезмерные нагрузки без восстановления перегружают организм и вызывают неприятные симптомы.

Что делать во время головокружения

Если почувствовали, что всё "закружилось":

остановитесь и сосредоточьте взгляд на одной точке;

сделайте несколько глубоких вдохов;

выпейте немного воды маленькими глотками.

Важно: если головокружение сопровождается тошнотой, потемнением в глазах или даже потерей сознания — нужно срочно обратиться к врачу.

Когда стоит насторожиться

Если:

голова кружится даже после лёгких нагрузок;

симптомы сохраняются долго после тренировки;

появляется шум в ушах или сильная слабость,

Это может быть связано с анемией, низким давлением или проблемами с сердцем. В таких случаях важно пройти обследование.

Главные правила для тренировок без головокружений

Необходим лёгкий перекус с углеводами за 1,5-2 часа до тренировки.

Делайте разминку — плавный переход к нагрузке убережёт от неприятных симптомов.

Правильно дышите: вдох — на расслаблении, выдох — на усилии.

Не задерживайте дыхание, особенно в силовых упражнениях.

Регулируйте нагрузку: уменьшите рабочие веса, увеличьте паузы, замените прыжки и берпи на более щадящие варианты.

Избегайте резких движений: после упражнений лёжа дайте телу 10-15 секунд перед тем, как вставать.

Пейте воду:

за 1-2 часа до тренировки — 300-500 мл;

во время — несколько глотков каждые 10-15 минут;

после — восполните потерю жидкости (лучше с электролитами).

Уточнения

Головокружение — ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).



Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

