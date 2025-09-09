Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый виток конфликта: Израиль грозит стереть Газу, если условия не будут выполнены
Тональная основа предаёт лицо: движение кистью, которое спасает макияж
Соус, который объединяет кухни и поколения: аджика в новом исполнении с изысканным вкусом
Китовая акула теряет силу: крупнейшая рыба планеты оказалась на грани исчезновения
Скакалка возвращается: почему звёзды фитнеса делают ставку именно на неё
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Скандал с Лигалайзом*: почему суд лишил рэпера прописки в Москве
Кристаллы льда крадут вкус: как герметичность решает судьбу продуктов при заморозке
В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Zoom в России

После тренировки кружится голова: что на самом деле скрывается за этим сигналом тела

3:16
Спорт

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с тем, что после подхода или упражнения внезапно начинает "плыть" голова. Иногда это безобидно, а иногда — тревожный сигнал организма. Давайте разберёмся, что стоит за этим симптомом, и как с ним справиться.

Головокружение
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Головокружение

Основные причины головокружения

Перепады давления

Резкий подъём из положения сидя или лёжа, а также упражнения с наклонами и переворотами (например, планка на локтях) могут вызвать головокружение.

Недостаток кислорода

Закрытые залы без вентиляции и привычка задерживать дыхание во время силовых упражнений ухудшают насыщение мозга кислородом.

Обезвоживание

Даже лёгкая потеря жидкости (1-2%) заметно снижает выносливость и общее самочувствие.

Низкий уровень сахара

Тренировки натощак нередко приводят к головокружениям и слабости.

Перетренированность

Частые и чрезмерные нагрузки без восстановления перегружают организм и вызывают неприятные симптомы.

Что делать во время головокружения

Если почувствовали, что всё "закружилось":

  • остановитесь и сосредоточьте взгляд на одной точке;
  • сделайте несколько глубоких вдохов;
  • выпейте немного воды маленькими глотками.

Важно: если головокружение сопровождается тошнотой, потемнением в глазах или даже потерей сознания — нужно срочно обратиться к врачу.

Когда стоит насторожиться

Если:

  • голова кружится даже после лёгких нагрузок;
  • симптомы сохраняются долго после тренировки;
  • появляется шум в ушах или сильная слабость,

Это может быть связано с анемией, низким давлением или проблемами с сердцем. В таких случаях важно пройти обследование.

Главные правила для тренировок без головокружений

  • Необходим лёгкий перекус с углеводами за 1,5-2 часа до тренировки.
  • Делайте разминку — плавный переход к нагрузке убережёт от неприятных симптомов.
  • Правильно дышите: вдох — на расслаблении, выдох — на усилии.
  • Не задерживайте дыхание, особенно в силовых упражнениях.
  • Регулируйте нагрузку: уменьшите рабочие веса, увеличьте паузы, замените прыжки и берпи на более щадящие варианты.
  • Избегайте резких движений: после упражнений лёжа дайте телу 10-15 секунд перед тем, как вставать.

Пейте воду:

  • за 1-2 часа до тренировки — 300-500 мл;
  • во время — несколько глотков каждые 10-15 минут;
  • после — восполните потерю жидкости (лучше с электролитами).

Уточнения

Головокружение — ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Узбекистан — это больше, чем Самарканд: факты, которые меняют представление о стране
Каждый сантиметр на счету: как увеличить пространство тесной квартиры без перепланировки
Хрупкие крылья пролежали под землёй 2700 лет — и показали тайную сторону погребальных обрядов
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара
В Ижевске предотвратили покушение на сотрудника ОПК: агент задержан
Россия может стать ключевым партнёром Алжира в сфере энергоресурсов
Финансовый удар по Анатолию Цою: чем грозит певцу неуплата налогов на крупную сумму
Марс раскрыл сердце из камня: новое открытие учёных объясняет загадочное исчезновение его атмосферы
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Фритюрницы без масла: битва функциональности и экономности между Electrolux и Oster
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.