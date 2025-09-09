После тренировки кружится голова: что на самом деле скрывается за этим сигналом тела

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с тем, что после подхода или упражнения внезапно начинает "плыть" голова. Иногда это безобидно, а иногда — тревожный сигнал организма. Давайте разберёмся, что стоит за этим симптомом, и как с ним справиться.
Резкий подъём из положения сидя или лёжа, а также упражнения с наклонами и переворотами (например, планка на локтях) могут вызвать головокружение.
Закрытые залы без вентиляции и привычка задерживать дыхание во время силовых упражнений ухудшают насыщение мозга кислородом.
Даже лёгкая потеря жидкости (1-2%) заметно снижает выносливость и общее самочувствие.
Тренировки натощак нередко приводят к головокружениям и слабости.
Частые и чрезмерные нагрузки без восстановления перегружают организм и вызывают неприятные симптомы.
Если почувствовали, что всё "закружилось":
Важно: если головокружение сопровождается тошнотой, потемнением в глазах или даже потерей сознания — нужно срочно обратиться к врачу.
Если:
Это может быть связано с анемией, низким давлением или проблемами с сердцем. В таких случаях важно пройти обследование.
Пейте воду:
Уточнения
Головокружение — ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).
Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
