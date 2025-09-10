Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку
Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной
Невидимая магия спасает растения: трюк, который заставляет их дольше цвести
История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике
Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз
Аромат на всю кухню: бабушкин рецепт молодого картофеля сводит с ума
Жуткий женский вопль в лесу обернулся сюрпризом: кричала вовсе не жертва
Почему ваш роскошный блонд становится жёлтым — и тут виновата не краска
Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств

Это качество тела важно не меньше силы: без него любая тренировка теряет эффективность

3:06
Спорт

Гибкость часто недооценивают, хотя она играет огромную роль не только в спорте, но и в повседневной жизни. Подвижные суставы и эластичные мышцы позволяют двигаться свободно и без боли, а также повышают эффективность силовых тренировок.

Йога летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Йога летом

Что такое гибкость

По сути, это способность выполнять движения в большой амплитуде. На неё влияют эластичность мышц, связок и сухожилий, а также работа нервной системы. Поэтому гибкость — это не только физика, но и состояние организма в целом: дыхание, уровень усталости, эмоциональный фон.

Виды гибкости

Различают активную, когда движение выполняется усилием мышц, и пассивную — за счёт веса тела или внешнего воздействия. Есть общая гибкость, которая отражает нормальную подвижность всех суставов, и специальная, важная для спортсменов определённых дисциплин — например, гимнастов.

Зачем развивать гибкость

Она поддерживает здоровье суставов, помогает выполнять упражнения в большей амплитуде и улучшает силовые показатели. Кроме того, гибкость облегчает повседневные движения: наклониться за вещью, завязать шнурки, дотянуться до верхней полки. Особенно это становится важно с возрастом, когда тело теряет подвижность.

Что влияет на уровень гибкости

У детей мышцы и связки гораздо эластичнее, поэтому они с лёгкостью выполняют растяжки. Женщины в среднем гибче мужчин из-за особенностей гормонального фона и строения связочного аппарата. Утром подвижность минимальна, а к вечеру увеличивается, поэтому растяжка вечером даётся легче. На гибкость также влияют температура и настроение: в холоде движения становятся скованнее, а усталость и стресс снижают результат.

Как развить гибкость

Разминка и лёгкая гимнастика утром запускают работу суставов. Вечером полезно делать упражнения на расслабление, которые снимают напряжение и постепенно увеличивают амплитуду движений. В повседневных делах тоже можно тренировать гибкость — достаточно прислушиваться к телу и использовать любую возможность для мягкой растяжки.

Хороший вариант — включить регулярный стретчинг или йогу в тренировочный план. Это не займёт много времени, но со временем заметно изменит подвижность и самочувствие. Главное — заниматься постоянно и увеличивать нагрузку постепенно.

Когда нужно быть осторожным

Интенсивная растяжка противопоказана при серьёзных сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах опорно-двигательного аппарата, диабете, инфекциях с температурой. В таких случаях занятия возможны только после консультации с врачом.

Итог

Гибкость — это не про акробатические трюки, а про здоровье и комфорт в движении. Развивая её постепенно и регулярно, можно улучшить качество жизни, снизить риск травм и повысить эффективность тренировок.

Уточнения

Челове́ческое те́ло — физическая структура человека, человеческий организм.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Наука и техника
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Садоводство, цветоводство
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку
Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной
Невидимая магия спасает растения: трюк, который заставляет их дольше цвести
История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике
Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз
Аромат на всю кухню: бабушкин рецепт молодого картофеля сводит с ума
Жуткий женский вопль в лесу обернулся сюрпризом: кричала вовсе не жертва
Почему ваш роскошный блонд становится жёлтым — и тут виновата не краска
Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств
Когда чудовища мельчают: меконгские рыбины, некогда по 300 кг, превращаются в тени самих себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.