Сутулость уходит за месяц: 6 простых движений для позвоночника, который станет стальным тросом

4:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Современный ритм жизни диктует свои правила: работа за компьютером, постоянные гаджеты, малоподвижность. В результате мышцы спины и пресса ослабевают, плечи уходят вперёд, поясница "ноет", а осанка портится. Но позвоночник — это не просто опора для тела, это стержень, от которого зависят дыхание, работа внутренних органов и даже настроение.

Фото: Designed be Freepik by cookie-studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка стоит спиной в спортивном топе

Вернуть красивую осанку и укрепить спину можно без спортзала и тренера. Достаточно уделять несколько минут в день простым упражнениям. Этот комплекс реально выполнять дома, и при регулярной практике он поможет не только расправить плечи, но и визуально добавить 3-5 см роста.

Пугало (кубинский жим)

Встаньте прямо, возьмите в руки гантели или бутылки с водой.

Разверните ладони назад, локти согнуты под углом 90°.

Подтяните руки к груди, локти поднимите вверх.

Разведите предплечья в стороны, словно показывая: "Я ни при чём!".

Вернитесь в исходное положение.

Результат: мышцы-вращатели плеча становятся сильнее, грудь раскрывается, плечи расправляются, осанка выпрямляется.

Подъём рук буквой П лёжа на животе

Лягте на коврик, лбом коснитесь пола.

Вытяните руки вперёд, ладони вниз.

Поднимите их над полом, согните в локтях и разведите в стороны так, чтобы получилась буква "П".

Сведите лопатки, задержитесь на 3-5 секунд и вернитесь в исходное положение.

Результат: укрепляются мышцы верхней части спины, уходят боли в шее и плечах, улучшается подвижность.

Мобильность плечевых суставов у стены

Встаньте лицом к стене на расстоянии двух шагов.

Поставьте ладони выше уровня головы.

Отведите таз назад, слегка прогнитесь в плечевых суставах, сохраняя спину прямой.

Опускайтесь чуть ниже, затем возвращайтесь обратно.

Результат: раскрываются плечи, снимается зажатость, спина становится прямее.

Ягодичный мостик с подъемом одной ноги

Лягте на спину, согните колени, стопы на полу.

Одну ногу поднимите вверх, вторую оставьте опорной.

Поднимите таз, напрягая ягодицы, удерживайте баланс.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Результат: укрепление ягодиц, снижение нагрузки на поясницу, стабилизация таза.

Растяжка сгибателей бедра в выпаде

Сделайте широкий шаг вперёд, заднее колено поставьте на коврик.

Ладони положите на переднее бедро.

Медленно опустите таз вниз и чуть отклонитесь назад.

Задержитесь в положении 30 секунд и поменяйте ногу.

Результат: удлиняются мышцы бедра, снимается напряжение с поясницы, улучшается подвижность таза.

Шавасана (поза полного расслабления)

Лягте на спину, руки свободно по бокам, ладони вверх.

Ноги расслаблены, носки смотрят в стороны.

Закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании.

Оставайтесь в позе 5-7 минут.

Результат: позвоночник разгружается, мышцы спины расслабляются, возвращается ощущение лёгкости и внутреннего покоя.

Маленькие шаги — большой результат

Делайте этот комплекс 3-4 раза в неделю.

Начинайте с малого количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку.

Следите за дыханием и осанкой — это важнее, чем скорость.

Используйте коврик или мягкую поверхность, чтобы избежать дискомфорта.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

