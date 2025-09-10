Сутулость уходит за месяц: 6 простых движений для позвоночника, который станет стальным тросом

Современный ритм жизни диктует свои правила: работа за компьютером, постоянные гаджеты, малоподвижность. В результате мышцы спины и пресса ослабевают, плечи уходят вперёд, поясница "ноет", а осанка портится. Но позвоночник — это не просто опора для тела, это стержень, от которого зависят дыхание, работа внутренних органов и даже настроение.
Фото: Designed be Freepik by cookie-studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка стоит спиной в спортивном топе
Вернуть красивую осанку и укрепить спину можно без спортзала и тренера. Достаточно уделять несколько минут в день простым упражнениям. Этот комплекс реально выполнять дома, и при регулярной практике он поможет не только расправить плечи, но и визуально добавить 3-5 см роста.
Пугало (кубинский жим)
Встаньте прямо, возьмите в руки гантели или бутылки с водой.
Разверните ладони назад, локти согнуты под углом 90°.
Подтяните руки к груди, локти поднимите вверх.
Разведите предплечья в стороны, словно показывая: "Я ни при чём!".