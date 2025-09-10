Сутулость уходит за месяц: 6 простых движений для позвоночника, который станет стальным тросом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Современный ритм жизни диктует свои правила: работа за компьютером, постоянные гаджеты, малоподвижность. В результате мышцы спины и пресса ослабевают, плечи уходят вперёд, поясница "ноет", а осанка портится. Но позвоночник — это не просто опора для тела, это стержень, от которого зависят дыхание, работа внутренних органов и даже настроение.

Девушка стоит спиной в спортивном топе
Фото: Designed be Freepik by cookie-studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка стоит спиной в спортивном топе

Вернуть красивую осанку и укрепить спину можно без спортзала и тренера. Достаточно уделять несколько минут в день простым упражнениям. Этот комплекс реально выполнять дома, и при регулярной практике он поможет не только расправить плечи, но и визуально добавить 3-5 см роста.

Пугало (кубинский жим)

  • Встаньте прямо, возьмите в руки гантели или бутылки с водой.
  • Разверните ладони назад, локти согнуты под углом 90°.
  • Подтяните руки к груди, локти поднимите вверх.
  • Разведите предплечья в стороны, словно показывая: "Я ни при чём!".
  • Вернитесь в исходное положение.

Результат: мышцы-вращатели плеча становятся сильнее, грудь раскрывается, плечи расправляются, осанка выпрямляется.

Подъём рук буквой П лёжа на животе

  • Лягте на коврик, лбом коснитесь пола.
  • Вытяните руки вперёд, ладони вниз.
  • Поднимите их над полом, согните в локтях и разведите в стороны так, чтобы получилась буква "П".
  • Сведите лопатки, задержитесь на 3-5 секунд и вернитесь в исходное положение.

Результат: укрепляются мышцы верхней части спины, уходят боли в шее и плечах, улучшается подвижность.

Мобильность плечевых суставов у стены

  • Встаньте лицом к стене на расстоянии двух шагов.
  • Поставьте ладони выше уровня головы.
  • Отведите таз назад, слегка прогнитесь в плечевых суставах, сохраняя спину прямой.
  • Опускайтесь чуть ниже, затем возвращайтесь обратно.

Результат: раскрываются плечи, снимается зажатость, спина становится прямее.

Ягодичный мостик с подъемом одной ноги

  • Лягте на спину, согните колени, стопы на полу.
  • Одну ногу поднимите вверх, вторую оставьте опорной.
  • Поднимите таз, напрягая ягодицы, удерживайте баланс.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.

Результат: укрепление ягодиц, снижение нагрузки на поясницу, стабилизация таза.

Растяжка сгибателей бедра в выпаде

  • Сделайте широкий шаг вперёд, заднее колено поставьте на коврик.
  • Ладони положите на переднее бедро.
  • Медленно опустите таз вниз и чуть отклонитесь назад.
  • Задержитесь в положении 30 секунд и поменяйте ногу.

Результат: удлиняются мышцы бедра, снимается напряжение с поясницы, улучшается подвижность таза.

Шавасана (поза полного расслабления)

  • Лягте на спину, руки свободно по бокам, ладони вверх.
  • Ноги расслаблены, носки смотрят в стороны.
  • Закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании.
  • Оставайтесь в позе 5-7 минут.

Результат: позвоночник разгружается, мышцы спины расслабляются, возвращается ощущение лёгкости и внутреннего покоя.

Маленькие шаги — большой результат

  • Делайте этот комплекс 3-4 раза в неделю.
  • Начинайте с малого количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку.
  • Следите за дыханием и осанкой — это важнее, чем скорость.
  • Используйте коврик или мягкую поверхность, чтобы избежать дискомфорта.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
