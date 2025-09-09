Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок
Импланты больше не в моде: новый бьюти-поворот 2025 года
Чешуя не разлетится по кухне: хитрость, которая упрощает чистку рыбы в разы
600 000 нейронов в работе: раскрыта тайна работы мозга
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус

Теннисный кошмар: озвучен беспощадный прогноз для Медведева в 2025 году

Спорт

Бывший финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказал мнение, что у экс-первой ракетки мира Даниила Медведева практически отсутствуют шансы на успешное завершение сезона 2025 года.

Даниил Медведев
Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Даниил Медведев

По оценке Чеснокова, текущий сезон сложился для Медведева крайне неудачно: теннисист демонстрировал низкие результаты, покидая турниры уже после первых или вторых матчей.

"Медведев в этом сезоне провалил всё, что можно было", — подчеркнул Чесноков, которого цитирует ТАСС.

Эксперт отметил, что даже смена тренерского штаба вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию в оставшейся части сезона.

Напомним, что после неудачного выступления на Открытом чемпионате США — 2025 Медведев привлек в свою команду шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке. Специалисты были приглашены на пробный период для работы во время азиатской серии турниров АТР.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Силовые тренировки переписывают работу организма: микробиом отвечает на каждое усилие
Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года
Пенсии в России тают быстрее инфляции: почему индексация превращается в пустую формальность
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли в шее
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.