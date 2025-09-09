Теннисный кошмар: озвучен беспощадный прогноз для Медведева в 2025 году

Бывший финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказал мнение, что у экс-первой ракетки мира Даниила Медведева практически отсутствуют шансы на успешное завершение сезона 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Даниил Медведев

По оценке Чеснокова, текущий сезон сложился для Медведева крайне неудачно: теннисист демонстрировал низкие результаты, покидая турниры уже после первых или вторых матчей.

"Медведев в этом сезоне провалил всё, что можно было", — подчеркнул Чесноков, которого цитирует ТАСС.

Эксперт отметил, что даже смена тренерского штаба вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию в оставшейся части сезона.

Напомним, что после неудачного выступления на Открытом чемпионате США — 2025 Медведев привлек в свою команду шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке. Специалисты были приглашены на пробный период для работы во время азиатской серии турниров АТР.

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

