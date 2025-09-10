Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной
Невидимая магия спасает растения: трюк, который заставляет их дольше цвести
История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике
Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз
Аромат на всю кухню: бабушкин рецепт молодого картофеля сводит с ума
Жуткий женский вопль в лесу обернулся сюрпризом: кричала вовсе не жертва
Почему ваш роскошный блонд становится жёлтым — и тут виновата не краска
Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств
Когда чудовища мельчают: меконгские рыбины, некогда по 300 кг, превращаются в тени самих себя

Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку

4:23
Спорт

В последнее время вокруг препарата "Оземпик" разгораются оживлённые споры. Изначально он создавался как средство для лечения диабета второго типа, но постепенно получил широкую известность благодаря своей способности снижать вес. Этот эффект сделал его популярным далеко за пределами медицинских назначений. Однако вместе с популярностью растёт и число трагических историй: в Великобритании зафиксировали двадцать смертей, связанных с бесконтрольным применением лекарства.

Витамины, таблетки
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Витамины, таблетки

Оземпик оказался в центре внимания

Препарат на основе семаглутида позиционируется как инновационное решение в терапии диабета. Его действие направлено на снижение уровня сахара в крови и контроль аппетита. Но очень быстро "Оземпик" стал восприниматься как "чудо-укол" для похудения. Соцсети и СМИ охотно подхватили этот тренд, а многие знаменитости, по слухам, начали использовать его без медицинских показаний. Такая волна популярности привела к массовому интересу у людей, стремящихся к быстрым результатам без долгих тренировок и строгих диет.

Опасные последствия для здоровья

Врачи насторожены: они фиксируют рост числа пациентов, которые покупают препарат нелегально, в том числе через интернет. Речь идёт не только о риске развития тяжёлых побочных эффектов, но и о смертельных исходах. Медицинские наблюдения уже подтвердили: у некоторых людей "Оземпик" провоцировал остановку сердца, а в отдельных случаях даже ускорял развитие онкологических процессов.

Показателен случай британки Триш Вебстер. Женщина не страдала диабетом, но решила похудеть к свадьбе дочери и начала принимать "Оземпик" вместе с другим средством для снижения веса. За короткое время она сбросила 16 килограммов, но мучилась от постоянной тошноты и рвоты. В январе 2023 года она потеряла сознание у себя дома, и в тот же день её не стало.

Голос экспертов

Медицинское сообщество всё громче предупреждает: бесконтрольное увлечение препаратом несёт смертельную угрозу.

"Сегодня эксперты предостерегли британцев от покупки семаглутида — мощного ингредиента, лежащего в основе эффекта уколов для похудения", — сообщил источник.

Председатель национального форума по борьбе с ожирением Том Фрэй обратил внимание, что желание быстро избавиться от лишнего веса не должно перевешивать здравый смысл.

"Последнее поколение новых мощных лекарств от ожирения великолепны, когда используются в соответствии с рекомендациями. Люди, которые покупают их без рецепта или онлайн просто для похудения, подвергают себя риску, и это может привести к летальному исходу. Если вы просто хотите сбросить несколько килограммов, то придерживайтесь предпочтительной диеты или просто не ешьте много. Это будет намного безопаснее", — сказал он.

По словам специалистов, именно бесконтрольный доступ к "Оземпику" и мода на "волшебное средство" создают наиболее опасную ситуацию. Люди игнорируют врачебный контроль, подвергая себя огромному риску ради мгновенного результата.

Люди продолжают рисковать

Причины, по которым люди готовы пренебрегать безопасностью, кроются в культуре мгновенного успеха. Давление со стороны общества, социальных сетей и индустрии красоты формирует иллюзию, что похудение должно происходить быстро и без усилий. Добавим сюда агрессивную рекламу и истории знаменитостей — и получаем идеальную почву для неконтролируемого спроса.

Однако специалисты уверены: даже самые современные препараты не могут заменить здоровый образ жизни. Они предназначены для конкретных медицинских показаний, а не для экспериментов с внешностью.

Истории, подобные трагедии Триш Вебстер, становятся тревожным сигналом: популярность не должна затмевать здравый смысл. Медики подчёркивают, что при правильном использовании "Оземпик" действительно может быть эффективным и безопасным. Но превращать лекарство в модный способ похудения — значит подвергать свою жизнь угрозе.

Уточнения

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Наука и техника
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Садоводство, цветоводство
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку
Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной
Невидимая магия спасает растения: трюк, который заставляет их дольше цвести
История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике
Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз
Аромат на всю кухню: бабушкин рецепт молодого картофеля сводит с ума
Жуткий женский вопль в лесу обернулся сюрпризом: кричала вовсе не жертва
Почему ваш роскошный блонд становится жёлтым — и тут виновата не краска
Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств
Когда чудовища мельчают: меконгские рыбины, некогда по 300 кг, превращаются в тени самих себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.