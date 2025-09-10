Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку

В последнее время вокруг препарата "Оземпик" разгораются оживлённые споры. Изначально он создавался как средство для лечения диабета второго типа, но постепенно получил широкую известность благодаря своей способности снижать вес. Этот эффект сделал его популярным далеко за пределами медицинских назначений. Однако вместе с популярностью растёт и число трагических историй: в Великобритании зафиксировали двадцать смертей, связанных с бесконтрольным применением лекарства.

Оземпик оказался в центре внимания

Препарат на основе семаглутида позиционируется как инновационное решение в терапии диабета. Его действие направлено на снижение уровня сахара в крови и контроль аппетита. Но очень быстро "Оземпик" стал восприниматься как "чудо-укол" для похудения. Соцсети и СМИ охотно подхватили этот тренд, а многие знаменитости, по слухам, начали использовать его без медицинских показаний. Такая волна популярности привела к массовому интересу у людей, стремящихся к быстрым результатам без долгих тренировок и строгих диет.

Опасные последствия для здоровья

Врачи насторожены: они фиксируют рост числа пациентов, которые покупают препарат нелегально, в том числе через интернет. Речь идёт не только о риске развития тяжёлых побочных эффектов, но и о смертельных исходах. Медицинские наблюдения уже подтвердили: у некоторых людей "Оземпик" провоцировал остановку сердца, а в отдельных случаях даже ускорял развитие онкологических процессов.

Показателен случай британки Триш Вебстер. Женщина не страдала диабетом, но решила похудеть к свадьбе дочери и начала принимать "Оземпик" вместе с другим средством для снижения веса. За короткое время она сбросила 16 килограммов, но мучилась от постоянной тошноты и рвоты. В январе 2023 года она потеряла сознание у себя дома, и в тот же день её не стало.

Голос экспертов

Медицинское сообщество всё громче предупреждает: бесконтрольное увлечение препаратом несёт смертельную угрозу.

"Сегодня эксперты предостерегли британцев от покупки семаглутида — мощного ингредиента, лежащего в основе эффекта уколов для похудения", — сообщил источник.

Председатель национального форума по борьбе с ожирением Том Фрэй обратил внимание, что желание быстро избавиться от лишнего веса не должно перевешивать здравый смысл.

"Последнее поколение новых мощных лекарств от ожирения великолепны, когда используются в соответствии с рекомендациями. Люди, которые покупают их без рецепта или онлайн просто для похудения, подвергают себя риску, и это может привести к летальному исходу. Если вы просто хотите сбросить несколько килограммов, то придерживайтесь предпочтительной диеты или просто не ешьте много. Это будет намного безопаснее", — сказал он.

По словам специалистов, именно бесконтрольный доступ к "Оземпику" и мода на "волшебное средство" создают наиболее опасную ситуацию. Люди игнорируют врачебный контроль, подвергая себя огромному риску ради мгновенного результата.

Люди продолжают рисковать

Причины, по которым люди готовы пренебрегать безопасностью, кроются в культуре мгновенного успеха. Давление со стороны общества, социальных сетей и индустрии красоты формирует иллюзию, что похудение должно происходить быстро и без усилий. Добавим сюда агрессивную рекламу и истории знаменитостей — и получаем идеальную почву для неконтролируемого спроса.

Однако специалисты уверены: даже самые современные препараты не могут заменить здоровый образ жизни. Они предназначены для конкретных медицинских показаний, а не для экспериментов с внешностью.

Истории, подобные трагедии Триш Вебстер, становятся тревожным сигналом: популярность не должна затмевать здравый смысл. Медики подчёркивают, что при правильном использовании "Оземпик" действительно может быть эффективным и безопасным. Но превращать лекарство в модный способ похудения — значит подвергать свою жизнь угрозе.

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

