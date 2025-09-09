Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли шеи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ульяна Махова подтвердила, что йога может быть эффективным способом борьбы с болью в шее, но предупредила, что в некоторых случаях она способна нанести вред.

Йога летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Йога летом

В каких случаях йога эффективна

  • При неспецифической боли, вызванной мышечным напряжением.
  • При нарушениях осанки и хроническом стрессе.
  • Для улучшения гибкости и укрепления мышц шеи.

Когда йога может быть опасна

  • Острая боль и воспалительные процессы.
  • Нестабильность шейного отдела позвоночника.
  • Острые травмы (переломы, вывихи, "хлыстовая" травма).
  • Злокачественные новообразования.
  • Выраженные неврологические нарушения.
  • Ревматические заболевания в стадии обострения.

"Йога эффективна преимущественно при неспецифической боли, связанной с мышечным напряжением. Однако при острых травмах, воспалениях или нестабильности позвоночника занятия могут быть противопоказаны и даже опасны", — пояснила Махова.

Когда следует обратиться к врачу перед занятиями

Эксперт рекомендует обязательно проконсультироваться со специалистом, если:

  • боль острая и длительная;
  • наблюдается ограничение подвижности шеи;
  • появились неврологические симптомы (онемение, слабость в руках);
  • боль сопровождается системными симптомами (лихорадка, потеря веса).

Махова подчеркнула, что важно заниматься йогой под контролем опытного инструктора, который сможет подобрать безопасные упражнения и избежать осложнений, пишет Газета.Ru.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

