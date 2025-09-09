Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли шеи

Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ульяна Махова подтвердила, что йога может быть эффективным способом борьбы с болью в шее, но предупредила, что в некоторых случаях она способна нанести вред.

В каких случаях йога эффективна

При неспецифической боли, вызванной мышечным напряжением.

При нарушениях осанки и хроническом стрессе.

Для улучшения гибкости и укрепления мышц шеи.

Когда йога может быть опасна

Острая боль и воспалительные процессы.

Нестабильность шейного отдела позвоночника.

Острые травмы (переломы, вывихи, "хлыстовая" травма).

Злокачественные новообразования.

Выраженные неврологические нарушения.

Ревматические заболевания в стадии обострения.

"Йога эффективна преимущественно при неспецифической боли, связанной с мышечным напряжением. Однако при острых травмах, воспалениях или нестабильности позвоночника занятия могут быть противопоказаны и даже опасны", — пояснила Махова.

Когда следует обратиться к врачу перед занятиями

Эксперт рекомендует обязательно проконсультироваться со специалистом, если:

боль острая и длительная;

наблюдается ограничение подвижности шеи;

появились неврологические симптомы (онемение, слабость в руках);

боль сопровождается системными симптомами (лихорадка, потеря веса).

Махова подчеркнула, что важно заниматься йогой под контролем опытного инструктора, который сможет подобрать безопасные упражнения и избежать осложнений, пишет Газета.Ru.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

