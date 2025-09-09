Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли шеи

Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ульяна Махова подтвердила, что йога может быть эффективным способом борьбы с болью в шее, но предупредила, что в некоторых случаях она способна нанести вред.
"Йога эффективна преимущественно при неспецифической боли, связанной с мышечным напряжением. Однако при острых травмах, воспалениях или нестабильности позвоночника занятия могут быть противопоказаны и даже опасны", — пояснила Махова.
Эксперт рекомендует обязательно проконсультироваться со специалистом, если:
Махова подчеркнула, что важно заниматься йогой под контролем опытного инструктора, который сможет подобрать безопасные упражнения и избежать осложнений, пишет Газета.Ru.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
