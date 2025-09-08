Планки и скручивания не спасут: что на самом деле решает судьбу складок на животе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Жир в области живота — это самая частая жалоба у тех, кто пытается похудеть. Но нужно понимать: локального жиросжигания не существует. Убрать лишнее только с живота невозможно, организм расходует запасы равномерно, и в каком месте жир уходит быстрее, решает генетика.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Почему упражнения на пресс не помогают сжечь жир

Мышцы живота реагируют на нагрузку так же, как и любые другие — они становятся крепче и сильнее. Но жировая прослойка при этом не исчезает. Скручивания, планки или подъёмы ног делают пресс выносливым, однако складки на животе остаются, если не создать дефицит калорий. Научные исследования показывают, что даже при целенаправленных упражнениях жир сжигается по всему телу, а не в конкретной зоне.

Роль питания и активности

Главное условие снижения веса — тратить больше энергии, чем поступает с пищей. Для этого достаточно сократить калорийность рациона на 10-15% от нормы. При этом важно следить, чтобы в рационе было достаточно белка — он помогает сохранить мышцы, а также дольше держит чувство сытости. Большую пользу приносит клетчатка: овощи, фрукты, крупы и бобовые снижают аппетит и делают питание сбалансированным.

Физическая активность тоже играет ключевую роль. Силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу и ускоряют метаболизм, а кардио увеличивает расход энергии. Ещё один фактор, который часто недооценивают, — сон. Недосып повышает уровень гормонов стресса, что мешает процессу жиросжигания и провоцирует набор веса.

Почему "чудо-средства" не работают

Массажи, пояса-сауны, хулахупы или специальные кремы могут дать лишь временный косметический эффект. Они слегка улучшают кровоток или выводят жидкость, но на количество жировых клеток это не влияет. Настоящий результат достигается только сочетанием питания и регулярных тренировок.

Итог

Чтобы убрать жир с живота, придётся работать над всем телом. Снижение калорийности, грамотное питание, силовые тренировки, кардио и полноценный сон — это база, которая действительно работает. А упражнения на пресс нужны скорее для укрепления мышц, чем для уменьшения жировой прослойки.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ "жизнь, имущество" из лат. vita "жизнь") — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
