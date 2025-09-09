Ваше тело уже в игре: этот скрытый процесс решает, будете ли вы стройнее или потеряете мышцы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Катаболизм — слово, которое чаще всего слышат спортсмены и те, кто следит за фигурой. В простом понимании это процесс разрушения: организм расщепляет сложные вещества на простые и получает энергию. Важно понимать, что без катаболизма невозможен ни прогресс в спорте, ни похудение. Но если этот процесс выходит из-под контроля, первым делом страдают мышцы.

Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка занимается фитнесом с утяжелителями

Катаболизм и спорт

Во время тренировок организм расходует энергию. Если её не хватает, он начинает использовать внутренние резервы: сначала углеводы, потом жиры и белки. Именно так запускается катаболизм. Для худеющих это плюс — жировые клетки постепенно уменьшаются. Но для спортсменов есть риск потерять мышечную массу, особенно при долгих или чрезмерно интенсивных занятиях.

Как катаболизм влияет на мышцы

Мышцы растут только тогда, когда процессы восстановления (анаболизм) преобладают над разрушением. Если же тренировки слишком тяжёлые, питание бедное белком или не хватает сна, организм уходит в постоянный катаболизм. В итоге вместо роста — снижение силы, усталость и потеря мышц.

Катаболизм и вес

Любое снижение веса — это результат катаболизма. Организм расщепляет жиры и использует их как топливо. Но важно, чтобы при этом сохранялась мышечная ткань: именно мышцы отвечают за силу, выносливость и высокий уровень метаболизма. Чем их больше, тем легче держать форму и не возвращать сброшенные килограммы.

Как держать баланс

Чтобы катаболизм не навредил, нужно помнить о нескольких простых принципах:

  • давать телу достаточно белка — это основной строительный материал для мышц;

  • не загонять себя в слишком сильный дефицит калорий, иначе организм начнёт "съедать" мышцы;

  • восстанавливаться после тренировок — сон и отдых так же важны, как сами упражнения;

  • чередовать силовые нагрузки с кардио, чтобы сжигать жир, но сохранять мышцы.

Вывод

Катаболизм — естественная часть тренировочного процесса. Он помогает худеть, но при неправильном подходе приводит к потере мышц. Задача спортсмена — удерживать баланс между катаболизмом и анаболизмом, чтобы снижать лишний вес, сохраняя силу и рельеф.

Уточнения

Катаболи́зм (от греч. καταβολή, "сбрасывание, разрушение") — это процесс метаболического распада сложных веществ на более простые или окисления какого-либо вещества, обычно протекающий с освобождением энергии в виде тепла и в виде молекулы АТФ, универсального источника энергии всех биохимических процессов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
