Йога, которая разогревает тело и успокаивает ум: как виньяса меняет привычное понимание практики

2:39
Спорт

Виньяса сегодня считается одним из самых популярных направлений йоги на Западе. Её главная особенность — плавное соединение поз в единый поток движений, где каждое действие синхронизируется с дыханием. Такой подход превращает практику не только в тренировку тела, но и в динамическую медитацию.

упражнение воин в фитнес-зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
упражнение воин в фитнес-зале

Что означает виньяса

В хатха-йоге виньясой называют технику согласования дыхания и движения. На вдохе тело естественно расширяется, позвоночник удлиняется, позы открываются. На выдохе происходит обратный процесс — мышцы подтягиваются, движения направлены вниз или к центру. Таким образом, дыхание становится ведущим ритмом, а тело учится работать в его гармонии.

Использование виньясы в асанах

Инструкторы часто говорят: "Сделайте виньясу". Это сигнал пройти короткую последовательность поз, связывая их с дыханием. Чаще всего под этим подразумевается переход через планку, чатурангу, собаку мордой вверх и собаку мордой вниз. Такая связка помогает удерживать ритм практики и мягко переходить от одного блока упражнений к другому.

Стили виньяса-йоги

Исторически виньяса развилась из аштанга-йоги, системы, созданной Шри К. Паттабхи Джойсом под влиянием учения его наставника Кришнамачарьи. Аштанга имеет строгую структуру и последовательности, тогда как виньяса-йога стала более свободной интерпретацией этого метода. Сегодня к её разновидностям относят силовую йогу, дживамукти, батист-йогу, вини-йогу и популярные flow-классы.

Польза практики

Динамичность виньясы создаёт тепло, которое стимулирует обмен веществ, укрепляет кости и мышцы, поддерживает здоровье сердца и сосудов. Постоянное внимание к дыханию развивает выносливость дыхательной системы и помогает успокоить ум. Многие отмечают, что практика улучшает концентрацию и снижает уровень стресса.

Советы для начинающих

Поначалу синхронизация дыхания и движения кажется сложной, но со временем приходит ощущение естественного ритма. Не стоит стремиться повторять каждую позу за учителем — важно найти свой темп. Если дыхание сбивается, допустимо замедлиться или пропустить часть движений. Главное — сохранять внимание к дыханию и позволять телу входить в поток постепенно.

Уточнения

Аштанга-виньяса-йога (санскр. अष्टांग, asht-anga, "восемь ветвей") — одна из современных синкретичных систем хатха-йоги.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
