Секрет мощных плеч: прокачайте мышцы дома без тренажёров

Красивые плечи формируют силуэт и делают тело визуально спортивным. Кроме того, для их прокачки не нужен зал.
Дома можно выполнять простые, но мощные упражнения: отжимания с акцентом на дельты, подъёмы рук с бутылками воды, планку с вращением, "арнольд-пресс” с гантелями или даже книгами. Э
ти движения не требуют сложного оборудования, но отлично нагружают переднюю, среднюю и заднюю дельтовидные мышцы.
Секрет в вариативности и постепенной прогрессии: увеличивайте количество повторов или вес подручных предметов.
Через месяц регулярных домашних тренировок вы заметите, как плечи становятся округлыми и сильными, а осанка — уверенной и открытой.
Уточнения
Плечо́ — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости. Плечевой пояс или пояс верхних конечностей — совокупность костей, обеспечивающих опору и движение верхних конечностей.
