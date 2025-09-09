Секрет мощных плеч: прокачайте мышцы дома без тренажёров

Красивые плечи формируют силуэт и делают тело визуально спортивным. Кроме того, для их прокачки не нужен зал.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разведение гантелей в наклоне

Дома можно выполнять простые, но мощные упражнения: отжимания с акцентом на дельты, подъёмы рук с бутылками воды, планку с вращением, "арнольд-пресс” с гантелями или даже книгами. Э

ти движения не требуют сложного оборудования, но отлично нагружают переднюю, среднюю и заднюю дельтовидные мышцы.

Секрет в вариативности и постепенной прогрессии: увеличивайте количество повторов или вес подручных предметов.

Через месяц регулярных домашних тренировок вы заметите, как плечи становятся округлыми и сильными, а осанка — уверенной и открытой.

Уточнения

Плечо́ — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости. Плечевой пояс или пояс верхних конечностей — совокупность костей, обеспечивающих опору и движение верхних конечностей.

