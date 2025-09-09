10 минут в день вместо часов изнурительных скручиваний: рабочая программа тренировок пресса

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Скручивания долго считались классикой для прокачки пресса, но сегодня специалисты утверждают: они нагружают шею и поясницу, а эффект далеко не всегда оправдан.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Сильный и рельефный пресс можно построить без них.

Планка, "пила”, подъёмы ног в висе, упражнения с фитболом — это функциональные движения, которые включают весь корпус. Они укрепляют не только переднюю брюшную стенку, но и косые мышцы, а также глубокие стабилизаторы.

Такой пресс помогает в жизни: держит осанку, снимает нагрузку со спины, помогает в спорте.

Секрет в регулярности: 10-15 минут в день без скручиваний могут дать эффект, о котором мечтают месяцы однообразных упражнений.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

