Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Через пять лет как новенькая: какие авто не обваливаются в цене и легко продаются
Российским туристам в Египте: в Шарм-эш-Шейхе появится генконсульство РФ
Долговая яма растёт: провальный бюджет толкает Францию в пропасть
Масло, которое делает канапе шедевром — гости будут спрашивать рецепт снова и снова
Угон по методу громкоговорителя: как воры обманывают охранные системы автомобилей
Дело не в заварке: один секретный компонент превратит любой чай в произведение искусства
Ваш попугай тихо сидит в углу? Это не спокойствие, а красный флаг, который игнорируют 90% владельцев
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
Второй подбородок появляется не только из-за лишнего веса: вот что скрывается за проблемой

10 минут в день вместо часов изнурительных скручиваний: рабочая программа тренировок пресса

0:47
Спорт

Скручивания долго считались классикой для прокачки пресса, но сегодня специалисты утверждают: они нагружают шею и поясницу, а эффект далеко не всегда оправдан.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Сильный и рельефный пресс можно построить без них.

Планка, "пила”, подъёмы ног в висе, упражнения с фитболом — это функциональные движения, которые включают весь корпус. Они укрепляют не только переднюю брюшную стенку, но и косые мышцы, а также глубокие стабилизаторы.

Такой пресс помогает в жизни: держит осанку, снимает нагрузку со спины, помогает в спорте.

Секрет в регулярности: 10-15 минут в день без скручиваний могут дать эффект, о котором мечтают месяцы однообразных упражнений.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Долговая яма растёт: провальный бюджет толкает Францию в пропасть
Масло, которое делает канапе шедевром — гости будут спрашивать рецепт снова и снова
Угон по методу громкоговорителя: как воры обманывают охранные системы автомобилей
Дело не в заварке: один секретный компонент превратит любой чай в произведение искусства
Ваш попугай тихо сидит в углу? Это не спокойствие, а красный флаг, который игнорируют 90% владельцев
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
Второй подбородок появляется не только из-за лишнего веса: вот что скрывается за проблемой
Максимум эффекта за минимум времени: раскройте потенциал 20-минутных тренировок
Секрет крепкого сна: эксперты советуют отказаться от этой устаревшей вещи в спальне
Атлантический каньон: где увидеть самые большие волны в Европе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.