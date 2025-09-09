Максимум эффекта за минимум времени: раскройте потенциал 20-минутных тренировок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:52
Спорт

Многие уверены, что тренировки обязательно должны длиться часами, но исследования доказывают обратное: всего 20 минут высокоинтенсивной нагрузки могут давать результат не хуже, чем часовые занятия.

Спортсмен проверяет время на тренировке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортсмен проверяет время на тренировке

Секрет в том, что короткие сессии активируют обмен веществ, разгоняют пульс и задействуют максимальное количество мышечных волокон. Такой подход подходит тем, у кого нет времени на зал, но есть цель — сжечь жир и укрепить мышцы.

Главное — работать в высоком темпе, без долгих пауз. Даже три тренировки в неделю могут изменить тело: ускорить метаболизм, подтянуть пресс, повысить выносливость.

Современный фитнес трансформируется. Теперь суть не в том, чтобы "умирать” на тренировке, а в том, чтобы получать быстрый и ощутимый результат.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
