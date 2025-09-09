Жест, которого никто не ожидал: СКА остался без легионера прямо во время игры

В Нижнем Новгороде состоялся напряжённый матч регулярного чемпионата КХЛ между местным "Торпедо" и петербургским СКА, завершившийся победой хозяев в овертайме — 3:2.
Счёт был открыт уже на 7-й минуте: Егор Соколов реализовал передачу Егора Виноградова и Владислава Фирстова. Во втором периоде команды обменялись шайбами. Сначала Николай Голдобин сравнял результат (22-я минута), но вскоре Фирстов вновь вывел "Торпедо" вперёд (31).
В заключительной двадцатиминутке СКА усилил давление и добился успеха: Сергей Плотников с передачи Михаила Воробьёва и Марата Хайруллина восстановил равенство (51). Основное время завершилось со счётом 2:2.
В овертайме решающую шайбу забросил Егор Виноградов (65), принеся "Торпедо" победу.
Во время встречи канадский форвард СКА Джозеф Бландизи позволил себе неприличный жест в адрес соперников. Судьи наказали его дисциплинарным штрафом "до конца игры".
Матч стал особенным для наставника СКА Игоря Ларионова. Легендарный специалист впервые сыграл против "Торпедо" — команды, которой он руководил с 2022 по 2025 год.
Уточнения
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.