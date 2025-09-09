Жест, которого никто не ожидал: СКА остался без легионера прямо во время игры

В Нижнем Новгороде состоялся напряжённый матч регулярного чемпионата КХЛ между местным "Торпедо" и петербургским СКА, завершившийся победой хозяев в овертайме — 3:2.

Ход игры

Счёт был открыт уже на 7-й минуте: Егор Соколов реализовал передачу Егора Виноградова и Владислава Фирстова. Во втором периоде команды обменялись шайбами. Сначала Николай Голдобин сравнял результат (22-я минута), но вскоре Фирстов вновь вывел "Торпедо" вперёд (31).

В заключительной двадцатиминутке СКА усилил давление и добился успеха: Сергей Плотников с передачи Михаила Воробьёва и Марата Хайруллина восстановил равенство (51). Основное время завершилось со счётом 2:2.

В овертайме решающую шайбу забросил Егор Виноградов (65), принеся "Торпедо" победу.

Скандальный эпизод

Во время встречи канадский форвард СКА Джозеф Бландизи позволил себе неприличный жест в адрес соперников. Судьи наказали его дисциплинарным штрафом "до конца игры".

Тренерская интрига

Матч стал особенным для наставника СКА Игоря Ларионова. Легендарный специалист впервые сыграл против "Торпедо" — команды, которой он руководил с 2022 по 2025 год.

Уточнения

