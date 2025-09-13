Не дайте стулу вас сломать: 5 волшебных движений для здоровой спины и шеи

Многие люди проводят большую часть времени в сидячем положении за компьютером. Чтобы здоровье от этого не страдало, нужно время от времени разгонять кровь и растягивать мышцы, которые "окаменели" от долгого сидения.

Для начала отодвиньтесь от стола, сместите таз на край стула, выпрямите спину, расправьте и опустите плечи.

Поставьте стул так, чтобы колени были согнуты под прямым углом, а стопы стояли на полу.

Полукруг головой

Поверните голову вправо, опустите подбородок вниз. Медленно переведите его к левому плечу и поднимите голову. Представьте, что рисуете по груди полукруг подбородком. Сделайте полукруг в обратную сторону и повторите ещё два раза.

Движение плечами

Выдвиньте плечи вперёд и зафиксируйте на 2-3 секунды, чтобы почувствовать растяжение. Затем отведите плечи назад и согните руки в локтях. Удерживая плечи опущенными, потяните локти назад. Вернитесь в исходное положение и поднимите плечи к ушам. Задержите на 2-3 секунды и опустите.

Скольжение вперёд-назад

Выдвиньте подбородок вперёд, затем втяните его в себя и тянитесь макушкой к потолку. Почувствуйте, как растягивается задняя сторона шеи. Повторите упражнение ещё три раза.

"Кошка-корова" сидя

Положите руки на колени, вытяните позвоночник вверх. На вдохе прогните спину, вытяните шею, но не заламывайте её назад, взгляд направьте в потолок. На выдохе округлите спину, переведите плечи вперёд, прижмите подбородок к груди. Повторите упражнение ещё два раза.

Скручивания

Положите ладони на колени, вытяните позвоночник вверх. Поверните корпус вправо, положите правую руку на спинку стула, левую оставьте на колене. Поворачивайте только корпус, таз не двигается. Не поднимайте плечи, старайтесь вытягивать позвоночник вверх, стремясь макушкой к потолку.

Стойте так на три дыхательных цикла и повторите на другую сторону.

