Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой
Гости подумают, что у вас убирается домработница: как обустроить квартиру так, чтобы она всегда выглядела опрятно
Путешествие против аренды: поездки в 14 стран оказались дешевле съёмной квартиры в Лос-Анджелесе
Еда с вашего стола — яд для собаки: 4 продукта, которые могут убить питомца за несколько часов
Росатом уходит в электромобили и ветер: зачем ядерному гиганту диверсификация
Не машина времени, но её предчувствие: учёные показали кристалл, который хранит ритм вечности
Хотели выиграть время — проиграли деньги: 5 шагов перед поездкой на машине, которые экономят тысячи
Осенняя обработка теплицы: простые шаги, которые спасут урожай весной от болезней и вредителей
Темный контур и блеск — макияж губ из 90-х снова в центре внимания

Парадокс похудения: почему сентябрь круче января для старта к идеальной фигуре

3:52
Спорт

Мы часто связываем новые начинания с январем — временем новогодних резолюций. Однако на практике именно сентябрь обладает всеми преимуществами для успешного старта на пути к здоровому образу жизни и похудению. И вот почему.

Прогулка
Фото: freepik.com by bristekjegor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка

Не январь, а сентябрь: парадокс мотивации

Январь кажется логичным моментом для старта, но у него есть огромный недостаток: это время, когда темно, холодно и организму не хватает энергии. Мы морально готовы к переменам, но наша физическая готовность "заморожена" вместе с погодой. Кроме того, мотивация, основанная на чувстве вины после праздничного переедания, — не самый надежный спутник на долгой дистанции.

Сентябрь, напротив, предлагает совершенно иной фон:

  • Естественный ритм: Возвращение к работе и учебе после лета создает ощущение нового начала и помогает быстрее встроить полезные привычки в распорядок дня.
  • Психологическая готовность: Летний отдых наполняет нас силами, а не упадком, как в январе. Мы эмоционально заряжены на перемены.

Идеальные условия для старта: 5 преимуществ сентября

Эксперты в области фитнеса и диетологии выделяют несколько ключевых причин, почему сентябрьский старт более обречен на успех, пишет iglanc.cz.

  1. Погода идеальна для активности. Ушла изнуряющая летняя жара, но еще нет зимнего холода. Это идеальное время для прогулок, пробежек, велосипедных поездок и походов в парк. Одеваться на тренировку комфортно, а уговорить себя выйти из дома — намного проще.
  2. У вас есть время. В отличие от весенней спешки перед пляжным сезоном, сейчас у вас в запасе несколько месяцев. Здоровая и устойчивая потеря веса — это 2-4 кг в месяц. Сентябрьский старт позволяет идти к цели постепенно, без экстремальных диет и стресса для организма.
  3. Вы отдохнули и полны энергии. Лето — время витамина D, свежих фруктов и овощей. Уровень кортизола (гормона стресса) обычно ниже, чем зимой. Это значит, что организм не будет саботировать ваши усилия и охотнее откликнется на изменения в питании и тренировках.
  4. Меньше стресса. Стресс — главный враг похудения. Он провоцирует выброс кортизола, который может замедлять метаболизм и способствовать накоплению жира, особенно в области живота. Спокойный осенний ритм помогает сосредоточиться на процессе, а не на немедленном результате.
  5. Создается прочная основа на зиму. Начав в сентябре, к январю вы не только увидите реальный результат (например, минус 9-10 кг), но и сформируете устойчивые привычки. Это позволит с легкостью поддерживать режим даже в холодные и темные зимние месяцы.

Главный вопрос: не "что?", а "зачем?"

Чаще всего люди фокусируются на действиях: "мне нужно есть меньше", "мне нужно тренироваться". Однако настоящая движущая сила — это понимание своей глубинной мотивации.

  • Зачем мне это? Чтобы чувствовать себя лучше и здоровее.
  • Зачем мне это? Чтобы иметь больше энергии на игры с детьми.
  • Зачем мне это? Чтобы снизить риски для здоровья и прожить дольше.

Ответив на вопрос "зачем?", вы найдете внутренний стимул, который поможет не свернуть с пути.

Не ждите января под давлением мимолетных обещаний. Используйте уникальную энергию сентября — ваше тело и разум находятся в идеальном состоянии для того, чтобы начать меняться к лучшему уже сегодня.

Уточнения

Сентя́брь (лат. septem — семь) — девятый месяц григорианского календаря.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Красота и стиль
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой
Гости подумают, что у вас убирается домработница: как обустроить квартиру так, чтобы она всегда выглядела опрятно
Путешествие против аренды: поездки в 14 стран оказались дешевле съёмной квартиры в Лос-Анджелесе
Еда с вашего стола — яд для собаки: 4 продукта, которые могут убить питомца за несколько часов
Парадокс похудения: почему сентябрь круче января для старта к идеальной фигуре
Росатом уходит в электромобили и ветер: зачем ядерному гиганту диверсификация
Не машина времени, но её предчувствие: учёные показали кристалл, который хранит ритм вечности
Хотели выиграть время — проиграли деньги: 5 шагов перед поездкой на машине, которые экономят тысячи
Осенняя обработка теплицы: простые шаги, которые спасут урожай весной от болезней и вредителей
Темный контур и блеск — макияж губ из 90-х снова в центре внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.