После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения

Думаете, беговая дорожка — единственный способ избавиться от жира на животе? Неверно. После 40 лет замедляется метаболизм и гормональные изменения, поэтому эти четыре упражнения более эффективны.
Они задействуют больше мышц, запускают сжигание жира и помогут вам избавиться от жира на животе быстрее, чем монотонные кардиотренировки.
Почему беговой дорожки недостаточно, когда вам за 40?
После сорока гормональный баланс меняется, а обмен веществ замедляется. Поэтому сжигание жира требует больших усилий, и одной беговой дорожки часто недостаточно.
Вам нужны движения, которые активируют больше групп мышц, ускоряют метаболизм и развивают взрывную силу.
Высокоинтенсивные домашние тренировки могут стать лучшей альтернативой кардиотренировкам, чем длинные пробежки.
Приседания с прыжками укрепляют бедра, ягодицы и мышцы кора, а также ускоряют сжигание калорий.
Выполнение:
Рекомендация: 3 подхода по 12-15 повторений.
Обратите внимание на правильную технику и короткие перерывы.
Это упражнение задействует спину, плечи, пресс и ноги, а также снимает стресс.
Выполнение:
Рекомендация: 3 подхода по 10-12 повторений. Сосредоточьтесь на взрывных движениях и активных мышцах корпуса.
Толкание или тяга саней идеально подходит для развития силы и физической формы. Это сжигает жир и задействует всё тело.
Выполнение:
Рекомендация: 6-8 интервалов. Если у вас нет саней, замените это упражнение тяжёлой грушей или импровизированным утяжелителем.
Бёрпи сочетают в себе приседание, отжимание и прыжок. Они задействуют ноги, руки, корпус и значительно ускоряют сжигание жира.
Выполнение:
Рекомендация: 3 подхода по 8-12 повторений. Соблюдайте технику и дышите равномерно.
