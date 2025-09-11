После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения

Думаете, беговая дорожка — единственный способ избавиться от жира на животе? Неверно. После 40 лет замедляется метаболизм и гормональные изменения, поэтому эти четыре упражнения более эффективны.

Они задействуют больше мышц, запускают сжигание жира и помогут вам избавиться от жира на животе быстрее, чем монотонные кардиотренировки.

Почему беговой дорожки недостаточно, когда вам за 40?

После сорока гормональный баланс меняется, а обмен веществ замедляется. Поэтому сжигание жира требует больших усилий, и одной беговой дорожки часто недостаточно.

Вам нужны движения, которые активируют больше групп мышц, ускоряют метаболизм и развивают взрывную силу.

Высокоинтенсивные домашние тренировки могут стать лучшей альтернативой кардиотренировкам, чем длинные пробежки.

Приседания с прыжками

Приседания с прыжками укрепляют бедра, ягодицы и мышцы кора, а также ускоряют сжигание калорий.

Выполнение:

Встаньте, ноги на ширине плеч. Выполните глубокий присед, руки перед предплечьями. Динамично подпрыгните вверх и поднимите руки над головой. При приземлении плавно вернитесь в положение приседа.

Рекомендация: 3 подхода по 12-15 повторений.

Обратите внимание на правильную технику и короткие перерывы.

Удары медболом

Это упражнение задействует спину, плечи, пресс и ноги, а также снимает стресс.

Выполнение:

Встаньте с медболом над головой. На выдохе ударьте мячом о землю перед собой. Поднимите мяч и повторите.

Рекомендация: 3 подхода по 10-12 повторений. Сосредоточьтесь на взрывных движениях и активных мышцах корпуса.

Интервальные упражнения на санях

Толкание или тяга саней идеально подходит для развития силы и физической формы. Это сжигает жир и задействует всё тело.

Выполнение:

Толкайте сани на небольшое расстояние (20-30 метров). Затем отдохните 30-60 секунд.

Рекомендация: 6-8 интервалов. Если у вас нет саней, замените это упражнение тяжёлой грушей или импровизированным утяжелителем.

Бёрпи

Бёрпи сочетают в себе приседание, отжимание и прыжок. Они задействуют ноги, руки, корпус и значительно ускоряют сжигание жира.

Выполнение:

Присядьте и поставьте руки на пол. Прыжок с ногами в планку. Отжимание. Прыжок с ногами назад и прыжком с руками над головой.

Рекомендация: 3 подхода по 8-12 повторений. Соблюдайте технику и дышите равномерно.

Советы по упражнениям, если вам после 40 лет:

Сохраняйте высокую интенсивность и короткие паузы. Соблюдайте правильную технику, чтобы избежать травм. В каждом упражнении задействуйте несколько групп мышц. Сочетайте силовые и кардионагрузки для достижения наилучших результатов. Поддерживайте свои тренировки правильным питанием и восстановлением.

