Не вините себя за лишний вес: секрет похудения раскрыт — дело не в фитнесе, а в этих 2 вещах

Новое масштабное исследование показывает, что одного лишь увеличения физической активности недостаточно для значительного снижения веса. Крайне важно скорректировать рацион питания и ограничить потребление ультра-обработанных продуктов, которые способствуют перееданию и увеличивают усвоение калорий. Результаты меняют представление об эффективном, долгосрочном и устойчивом снижении веса.

Похудение в зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Исследование меняет взгляд на потерю веса

Группа учёных наблюдала за 4213 взрослыми из 34 различных групп населения по всему миру — от традиционных общин до фермеров и жителей индустриальных стран. Они измеряли ИМТ, процентное содержание жира в организме и различные виды энергетических затрат.

Удивительно, но оказалось, что, несмотря на то, что жители индустриальных стран тратят больше энергии в абсолютном выражении, они также потребляют больше калорий, часто из ультра-обработанных продуктов.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, привело к однозначному выводу: важно то, что мы едим, а не только то, сколько двигаемся.

Почему недостаточно спорта?

Физические упражнения, несомненно, полезны для здоровья, но их влияние на потерю веса часто переоценивают. Если потребление калорий остаётся высоким, одни только физические упражнения не могут компенсировать избыток энергии.

Люди часто подсознательно едят больше после тренировки, что нивелирует достигнутый дефицит калорий. Вот почему может случиться, что даже при регулярных занятиях бегом или силовыми тренировками вес не снижается так, как ожидалось.

Ультраобработанные продукты и много калорий

Качество рациона имеет решающее значение. Ультраобработанные продукты должны быть вкусными и вызывать соблазн переедать. Они легко усваиваются, что увеличивает долю усваиваемых калорий и снижает чувство сытости. В результате повышается ИМТ и процент жира в организме. Этот тип питания стал распространённой частью рациона в промышленно развитых странах и способствует росту числа случаев ожирения во всём мире.

Что рекомендуют эксперты?

По мнению таких экспертов, как Томас М. Холланд из Университета Раша, важно контролировать не только количество, но и качество потребляемых калорий. Мир Али из Центра хирургического снижения веса MemorialCare подчёркивает, что без корректировки рациона питания похудение невозможно, даже если вы больше двигаетесь.

Физические упражнения по-прежнему важны для здоровья сердечно-сосудистой системы и психического здоровья, но диета — главный инструмент для долгосрочного снижения веса.

Более здоровый выбор также может быть поддержан государственными мерами. К ним относятся субсидии на фрукты и овощи, ограничения на рекламу нездоровой пищи и более чёткая маркировка ингредиентов на упаковке. Всё это помогает людям ориентироваться и выбирать продукты, которые действительно полезны для организма.

Чтобы сократить потребление калорий и питаться сбалансированно, отдавайте предпочтение свежим продуктам, планируйте своё питание, читайте этикетки и избегайте обработанных продуктов. Старайтесь есть меньшими порциями, больше белка и клетчатки, употреблять достаточное количество воды и питаться регулярно.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
