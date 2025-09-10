Ночной кошмар обжорства: этот простой ужин избавит от него навсегда — узнайте рецепт

Хотите легко перекусить вечером, но при этом избежать ночного голода? Этот простой белковый ужин поможет запустить пищеварение, ускорит сжигание жира и обеспечит чувство сытости до утра.

Свежий салат с авокадо и овощами

Зачем нужен белковый ужин

Вечер — ключевой момент: организм уже не сжигает столько калорий, но ему нужно достаточно питательных веществ для восстановления. Белки — идеальный выбор, потому что:

они обеспечивают длительное чувство сытости;

способствуют росту и регенерации мышц;

замедляют усвоение сахара;

поддерживают метаболизм.

По мнению консультантов по питанию, если ужин основан на белке и немного дополнен клетчаткой, это может значительно уменьшить вздутие живота и поддержать здоровье кишечника.

Что понадобится

Ингредиенты на одну порцию

200 г натурального йогурта или скира (можно заменить творогом).

1 столовая ложка семян чиа (источник клетчатки, очищающей кишечник).

половина авокадо или горсть грецких орехов (полезные жиры).

свежие овощи по вкусу (огурец, помидор, болгарский перец).

зелень (укроп, шнитт-лук или петрушка).

Как приготовить

Насыпьте йогурт или скир в миску. Добавьте семена чиа и дайте им немного набухнуть. Добавьте нарезанные овощи и кусочки авокадо или орехи. По желанию приправьте зеленью, солью и перцем.

В результате получается лёгкое, но сытное блюдо, которое не перегрузит желудок и в то же время обеспечит организм необходимыми питательными веществами.

Почему это идеально подходит для ужина

Вы не рискуете переесть: благодаря клетчатке и белку у вас не возникнет тяга к сладкому или ночные перекусы.

Вы улучшите пищеварение: семена чиа и овощи действуют как мягкая "щётка" для кишечника.

Восстановление мышц: белки помогут организму после тяжёлого дня.

"Пациенты, включившие в свой рацион лёгкие белковые ужины, чувствуют себя менее уставшими и лучше спят", — говорит диетолог.

Советы для разнообразия

Если вы хотите более сладкий вариант, замените овощи лесными ягодами.

Вместо семян чиа можно использовать соевый йогурт и семена конопли.

Добавив каплю оливкового масла, вы увеличите долю полезных жиров, способствующих усвоению витаминов.

Уточнения

