Ночной кошмар обжорства: этот простой ужин избавит от него навсегда — узнайте рецепт
Хотите легко перекусить вечером, но при этом избежать ночного голода? Этот простой белковый ужин поможет запустить пищеварение, ускорит сжигание жира и обеспечит чувство сытости до утра.
Свежий салат с авокадо и овощами
Зачем нужен белковый ужин
Вечер — ключевой момент: организм уже не сжигает столько калорий, но ему нужно достаточно питательных веществ для восстановления. Белки — идеальный выбор, потому что:
- они обеспечивают длительное чувство сытости;
- способствуют росту и регенерации мышц;
- замедляют усвоение сахара;
- поддерживают метаболизм.
По мнению консультантов по питанию, если ужин основан на белке и немного дополнен клетчаткой, это может значительно уменьшить вздутие живота и поддержать здоровье кишечника.
Что понадобится
Ингредиенты на одну порцию
- 200 г натурального йогурта или скира (можно заменить творогом).
- 1 столовая ложка семян чиа (источник клетчатки, очищающей кишечник).
- половина авокадо или горсть грецких орехов (полезные жиры).
- свежие овощи по вкусу (огурец, помидор, болгарский перец).
- зелень (укроп, шнитт-лук или петрушка).
Как приготовить
- Насыпьте йогурт или скир в миску.
- Добавьте семена чиа и дайте им немного набухнуть.
- Добавьте нарезанные овощи и кусочки авокадо или орехи.
- По желанию приправьте зеленью, солью и перцем.
В результате получается лёгкое, но сытное блюдо, которое не перегрузит желудок и в то же время обеспечит организм необходимыми питательными веществами.
Почему это идеально подходит для ужина
- Вы не рискуете переесть: благодаря клетчатке и белку у вас не возникнет тяга к сладкому или ночные перекусы.
- Вы улучшите пищеварение: семена чиа и овощи действуют как мягкая "щётка" для кишечника.
- Восстановление мышц: белки помогут организму после тяжёлого дня.
"Пациенты, включившие в свой рацион лёгкие белковые ужины, чувствуют себя менее уставшими и лучше спят", — говорит диетолог.
Советы для разнообразия
- Если вы хотите более сладкий вариант, замените овощи лесными ягодами.
- Вместо семян чиа можно использовать соевый йогурт и семена конопли.
- Добавив каплю оливкового масла, вы увеличите долю полезных жиров, способствующих усвоению витаминов.
