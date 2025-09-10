Ночной кошмар обжорства: этот простой ужин избавит от него навсегда — узнайте рецепт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:57
Спорт

Хотите легко перекусить вечером, но при этом избежать ночного голода? Этот простой белковый ужин поможет запустить пищеварение, ускорит сжигание жира и обеспечит чувство сытости до утра.

Свежий салат с авокадо и овощами
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Свежий салат с авокадо и овощами

Зачем нужен белковый ужин

Вечер — ключевой момент: организм уже не сжигает столько калорий, но ему нужно достаточно питательных веществ для восстановления. Белки — идеальный выбор, потому что:

  • они обеспечивают длительное чувство сытости;
  • способствуют росту и регенерации мышц;
  • замедляют усвоение сахара;
  • поддерживают метаболизм.

По мнению консультантов по питанию, если ужин основан на белке и немного дополнен клетчаткой, это может значительно уменьшить вздутие живота и поддержать здоровье кишечника.

Что понадобится

Ингредиенты на одну порцию

  • 200 г натурального йогурта или скира (можно заменить творогом).
  • 1 столовая ложка семян чиа (источник клетчатки, очищающей кишечник).
  • половина авокадо или горсть грецких орехов (полезные жиры).
  • свежие овощи по вкусу (огурец, помидор, болгарский перец).
  • зелень (укроп, шнитт-лук или петрушка).

Как приготовить

  1. Насыпьте йогурт или скир в миску.
  2. Добавьте семена чиа и дайте им немного набухнуть.
  3. Добавьте нарезанные овощи и кусочки авокадо или орехи.
  4. По желанию приправьте зеленью, солью и перцем.

В результате получается лёгкое, но сытное блюдо, которое не перегрузит желудок и в то же время обеспечит организм необходимыми питательными веществами.

Почему это идеально подходит для ужина

  • Вы не рискуете переесть: благодаря клетчатке и белку у вас не возникнет тяга к сладкому или ночные перекусы.
  • Вы улучшите пищеварение: семена чиа и овощи действуют как мягкая "щётка" для кишечника.
  • Восстановление мышц: белки помогут организму после тяжёлого дня.

"Пациенты, включившие в свой рацион лёгкие белковые ужины, чувствуют себя менее уставшими и лучше спят", — говорит диетолог.

Советы для разнообразия

  • Если вы хотите более сладкий вариант, замените овощи лесными ягодами.
  • Вместо семян чиа можно использовать соевый йогурт и семена конопли.
  • Добавив каплю оливкового масла, вы увеличите долю полезных жиров, способствующих усвоению витаминов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
