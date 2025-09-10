Моника Беллуччи шокирует секретом: вот как она питается, и почему она выглядит шикарно после 60 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моника Беллуччи раскрыла свой секретный рацион питания, благодаря которому она сохраняет обаяние и красоту даже после шестидесяти. Её рацион удивит вас своей простотой.

Моника Беллуччи
Фото: flickr.com by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Моника Беллуччи

Никаких жестких диет, только радость от еды

Многие актрисы и модели признаются, что им приходится придерживаться строгих диет. Но Моника Беллуччи идёт против течения — она ест то, что любит, и при этом выглядит божественно.

Она говорит, что никогда не хотела быть рабой диет, и всё же её внешностью восхищаются во всём мире. Секрет? Средиземноморская диета.

Завтрак, который взбодрит

Беллуччи не начинает свой день натощак. Её завтрак простой, но продуманный: кофе или чай, немного фруктов, йогурт или яйца. Никакого переедания, но и никакого голодания — баланс важен, говорит она.

Обед: паста и рыба без сожалений

Моника не экономит на еде. Она любит пасту, рыбу, помидоры и оливковое масло. Хотя эти продукты калорийны, она ест их небольшими порциями и сочетает с овощами. Её обеды — доказательство того, что паста не обязательно означает лишние килограммы, если питаться правильно.

Ужин, после которого она спит как богиня

Вечером она не даёт своему организму ничего тяжёлого. Выбирает супы, ризотто, овощные салаты или сыр со свежими овощами. А когда захочется бокал красного вина? Она его выпьет — но только один.

Сладости? Да, но не без причины

Моника никогда не отказывалась от сладостей навсегда. Она без угрызений совести побалует себя кусочком шоколада или итальянским десертом. Она утверждает, что запрещать себе всё - самый быстрый путь к разочарованию.

Почему это работает?

Её режим питания соответствует средиземноморской диете — той, которую врачи рекомендуют как одну из самых здоровых в мире. Она поддерживает сердце, иммунитет, красоту кожи, помогает поддерживать энергию и стройную фигуру.

Как применять её дома?

Не обязательно быть звездой красной дорожки, чтобы питаться как Моника Беллуччи:

  • выбирайте качественные продукты,
  • ешьте меньшими порциями,
  • балуйте себя овощами и рыбой,
  • наслаждайтесь едой без чувства вины.

Моника Беллуччи доказывает, что вечная молодость достигается не диетами, а сбалансированным образом жизни. Её диета — доказательство того, что, найдя баланс, можно стареть красиво.

Уточнения

Мо́ника А́нна Мари́я Беллу́ччи (итал. Monica Anna Maria Bellucci; род. 30 сентября 1964, Читта-ди-Кастелло, Умбрия, Италия) — итальянская актриса кино и телевидения, актриса озвучивания и фотомодель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
