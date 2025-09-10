Моника Беллуччи шокирует секретом: вот как она питается, и почему она выглядит шикарно после 60 лет

Моника Беллуччи раскрыла свой секретный рацион питания, благодаря которому она сохраняет обаяние и красоту даже после шестидесяти. Её рацион удивит вас своей простотой.
Многие актрисы и модели признаются, что им приходится придерживаться строгих диет. Но Моника Беллуччи идёт против течения — она ест то, что любит, и при этом выглядит божественно.
Она говорит, что никогда не хотела быть рабой диет, и всё же её внешностью восхищаются во всём мире. Секрет? Средиземноморская диета.
Беллуччи не начинает свой день натощак. Её завтрак простой, но продуманный: кофе или чай, немного фруктов, йогурт или яйца. Никакого переедания, но и никакого голодания — баланс важен, говорит она.
Моника не экономит на еде. Она любит пасту, рыбу, помидоры и оливковое масло. Хотя эти продукты калорийны, она ест их небольшими порциями и сочетает с овощами. Её обеды — доказательство того, что паста не обязательно означает лишние килограммы, если питаться правильно.
Вечером она не даёт своему организму ничего тяжёлого. Выбирает супы, ризотто, овощные салаты или сыр со свежими овощами. А когда захочется бокал красного вина? Она его выпьет — но только один.
Моника никогда не отказывалась от сладостей навсегда. Она без угрызений совести побалует себя кусочком шоколада или итальянским десертом. Она утверждает, что запрещать себе всё - самый быстрый путь к разочарованию.
Её режим питания соответствует средиземноморской диете — той, которую врачи рекомендуют как одну из самых здоровых в мире. Она поддерживает сердце, иммунитет, красоту кожи, помогает поддерживать энергию и стройную фигуру.
Не обязательно быть звездой красной дорожки, чтобы питаться как Моника Беллуччи:
Моника Беллуччи доказывает, что вечная молодость достигается не диетами, а сбалансированным образом жизни. Её диета — доказательство того, что, найдя баланс, можно стареть красиво.
Уточнения
Мо́ника А́нна Мари́я Беллу́ччи (итал. Monica Anna Maria Bellucci; род. 30 сентября 1964, Читта-ди-Кастелло, Умбрия, Италия) — итальянская актриса кино и телевидения, актриса озвучивания и фотомодель.
