Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке
Аппетитная корочка получается не у всех: есть приём, который меняет весь результат
Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной
От навязчивой идеи до мирового чуда: 50 лет труда британца превратили безумие в достопримечательность
Розовые ногти взорвали тренды: маникюр, который выглядит дороже, чем он есть
Загадка Ниццы: Катя Лель подключила Россию к поискам исчезнувшего мужа
Незаметная находка на вашей плите, которая делает комнатные растения сильнее

Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты

2:38
Спорт

Многие не осознают, что одна ошибка после тренировки может свести на нет результаты, замедлить восстановление и даже привести к травме. Как правильно поддерживать тело и разум после тренировки, чтобы дать им всё необходимое?

Разведение гантелей в наклоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разведение гантелей в наклоне

Самая распространённая ошибка после тренировки: остановка без заминки

Многие заканчивают последний подход, бросают гантели или спрыгивают с беговой дорожки и сразу же идут в душ. Но это большая ошибка. Сердце всё ещё бьётся быстро, мышцы укорочены и перегружены, и если не дать им возможности постепенно расслабиться, вы рискуете получить боль и травму.

"Телу нужна передышка после тренировки — замедлиться и успокоиться. Достаточно пятиминутной прогулки или лёгкой растяжки", — объясняет фитнес-тренер.

Заминка и растяжка: секретное оружие против боли

  • После каждой тренировки уделяйте хотя бы несколько минут простой растяжке. Это не только снижает риск скованности и судорог, но и улучшает гибкость и осанку.
  • Растягивайте основные группы мышц, которые вы прорабатывали.
  • Удерживайте каждое упражнение 20-30 секунд.
  • Не забывайте делать глубокие вдохи, чтобы помочь телу успокоиться.

Питание после тренировки: чем кормить тело 

Ещё одна распространённая ошибка — возвращаться домой голодным после тренировки. Мышцам нужна энергия и строительный материал, иначе регенерация не будет работать.

В течение 30-60 минут после тренировки следует восполнить запасы белка (например, курицу, яйца, творог, протеиновый коктейль).

Не забывайте об углеводах, например, банане, рисе или цельнозерновом хлебе, которые восстановят запасы гликогена.

Вода необходима: восполняйте запасы жидкости во время и после тренировки, желательно чистой или минеральной.

Восстановление

После тренировки найдите время для ментального расслабления. Короткая релаксация, душ или дыхательные упражнения помогут вам восстановить баланс тела. Сон также необходим для восстановления — без него ваши мышцы никогда не восстановятся должным образом.

После тренировки ни в коем случае не идите сразу в душ и не оставайтесь голодными. Охладите тело, растянитесь, насытитесь питательными веществами и не забывайте об отдыхе. Всё это определяет, принесут ли ваши усилия в зале результат или будут сведены на нет мелкими ошибками.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Забудьте про изнурительные тренировки: эти виды спорта сжигают больше всего калорий и помогают похудеть
Венецианский кинофестиваль 2025: пять фильмов, которые потрясут ваше воображение
Организм реагирует на магнитные бури: такие тревожные сигналы нельзя игнорировать
200 млрд на кону: Бельгия готова к использованию российских активов, но есть нюанс
Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон
Забудьте про скручивания: это упражнение с гантелями прокачает пресс эффективнее
Деньги на стенах: цвета, которые по фэншуй работают сильнее любого амулета
Рубль держит удар: отпуск на Сейшелах стоит почти как год назад, но с бонусами
Замораживаете суп неправильно? Шеф-повар раскрыл 3 ошибки, которые портят вкус
Жировая ткань раскрыла свой секрет — и он переворачивает всё представление о похудении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.