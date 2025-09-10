Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты

Многие не осознают, что одна ошибка после тренировки может свести на нет результаты, замедлить восстановление и даже привести к травме. Как правильно поддерживать тело и разум после тренировки, чтобы дать им всё необходимое?

Самая распространённая ошибка после тренировки: остановка без заминки

Многие заканчивают последний подход, бросают гантели или спрыгивают с беговой дорожки и сразу же идут в душ. Но это большая ошибка. Сердце всё ещё бьётся быстро, мышцы укорочены и перегружены, и если не дать им возможности постепенно расслабиться, вы рискуете получить боль и травму.

"Телу нужна передышка после тренировки — замедлиться и успокоиться. Достаточно пятиминутной прогулки или лёгкой растяжки", — объясняет фитнес-тренер.

Заминка и растяжка: секретное оружие против боли

После каждой тренировки уделяйте хотя бы несколько минут простой растяжке. Это не только снижает риск скованности и судорог, но и улучшает гибкость и осанку.

Растягивайте основные группы мышц, которые вы прорабатывали.

Удерживайте каждое упражнение 20-30 секунд.

Не забывайте делать глубокие вдохи, чтобы помочь телу успокоиться.

Питание после тренировки: чем кормить тело

Ещё одна распространённая ошибка — возвращаться домой голодным после тренировки. Мышцам нужна энергия и строительный материал, иначе регенерация не будет работать.

В течение 30-60 минут после тренировки следует восполнить запасы белка (например, курицу, яйца, творог, протеиновый коктейль).

Не забывайте об углеводах, например, банане, рисе или цельнозерновом хлебе, которые восстановят запасы гликогена.

Вода необходима: восполняйте запасы жидкости во время и после тренировки, желательно чистой или минеральной.

Восстановление

После тренировки найдите время для ментального расслабления. Короткая релаксация, душ или дыхательные упражнения помогут вам восстановить баланс тела. Сон также необходим для восстановления — без него ваши мышцы никогда не восстановятся должным образом.

После тренировки ни в коем случае не идите сразу в душ и не оставайтесь голодными. Охладите тело, растянитесь, насытитесь питательными веществами и не забывайте об отдыхе. Всё это определяет, принесут ли ваши усилия в зале результат или будут сведены на нет мелкими ошибками.

