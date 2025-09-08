Зависимость от экстрима: почему опасные виды спорта так привлекают

Сразу несколько смертей произошло за последний месяц из-за экстремальных видов спорта. Психолог Елена Маслова рассказала, почему экстрим так привлекает многих людей.

Альпинистка Наталья Наговицина скончалась при восхождении на пик Победы в Киргизии, а пловец Николай Свечников не добрался до финиша, когда пытался переплыть Босфор.

Маслова перечислила три причины, из-за которых люди выбирают опасный спорт:

Это снятие эмоционального напряжения и ответственности.

А кто-то хочет пройтись по краю, как будто "поиграть с судьбой". Так люди начинают чувствовать свою силу.

Другие же таким образом пытаются доказать себе и миру, что они так побеждают свои страхи, пишет KP. RU.

Уточнения

Экстрема́льный спорт (приключе́нческие ви́ды спо́рта) — деятельность, связанная с высокой степенью риска.

