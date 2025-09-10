Забудьте про изнурительные тренировки: эти виды спорта сжигают больше всего калорий и помогают похудеть

Когда речь заходит о похудении, мы хотим всего и сразу. Но в большинстве случаев это не так. Однако есть виды спорта, которые сжигают калории немного лучше других. Какие это виды спорта и на что нам следует обратить внимание? Об этом рассказал эксперт по фитнесу и питанию Якуб Мили.

Сжигание калорий и похудение

Каждый, кто когда-либо пытался похудеть, знает, что ключ к успеху — поддержание дефицита калорий. Это означает, что расход калорий должен превышать их потребление.

Физические упражнения используются для сжигания максимального количества калорий. Однако некоторые виды упражнений в этом отношении немного более надежны — они сжигают больше калорий, чем другие.

Якуб Мили, эксперт по питанию и спорту, объясняет, что есть три основных фактора, которые гарантируют сжигание большого количества калорий.

"Первый фактор — задействовать как можно больше мышц в каждый момент времени. Именно поэтому виды спорта, задействующие всё тело, сжигают больше всего калорий. Второй фактор — интенсивность. Это означает, с какой частотой сердечных сокращений мы двигаемся и насколько сильно перегружаем мышцы. Другими словами, какую нагрузку мы используем", — объясняет Мили.

Третий фактор — это продолжительность активности. Чем дольше мы тренируемся, тем больше мы, естественно, сжигаем.

Примерами видов спорта являются, например, базовые силовые упражнения, такие как приседания, становая тяга и жим лёжа, а также бег, плавание или гребля. В основном, в короткие промежутки времени с высокой интенсивностью. В этих видах спорта можно сжигать сотни калорий в час, в зависимости от вашего веса и, особенно, от объёма мышечной массы. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете.

Калории важны, но…

Если мы говорим о потере веса в связи со спортом, то важно учитывать и другие, гораздо более важные факторы.

"Прежде всего, это постоянство. Вы должны получать удовольствие от занятий. Это обеспечит вам постоянство на протяжении многих лет, а не слепую погоню за сожжёнными калориями и страданиями. Так долго не продлится", — говорит эксперт.

Кроме того, желательно не сосредотачиваться только на интенсивности и времени, но учитывать своё самочувствие в этот день, что вас ждёт, сколько вы спали и когда была ваша последняя тренировка. Интенсивные тренировки нагружают не только мышцы, но и нервную систему, которой требуется гораздо больше времени на восстановление, чем организму.

Как достичь дефицита калорий?

Когда речь идёт о похудении, спорт — не главный сжигатель калорий. Это еда. Вернее, создание дефицита калорий. Проще говоря: легче не съесть 600 калорий, чем тратить их с потом.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

