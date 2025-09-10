Вернись в форму после 40 лет: 6 шагов к идеальной фигуре – эти советы стоят золота

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:19
Спорт

Помните, как вы похудели в 40 лет? Три дня здорового питания — и ваш живот уменьшился как по волшебству? В тридцать лет двух недель уже недостаточно… а в 40? Нужно просто помочь метаболизму. Вот шесть советов, как это сделать.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Завтракайте

Да, по утрам не всегда хочется завтракать, и не всегда есть время, но попробуйте переосмыслить это.

По словам американского спортивного мануального терапевта и специалиста по силовой и кондиционной подготовке доктора Мэтта Таннеберга, идеально есть в течение получаса после пробуждения.

"Организму необходимо восполнять запасы энергии после нескольких часов сна, а правильно подобранный завтрак также запустит все его функции, и тогда вы сможете функционировать весь день", — отметил он.

Предпочитаете завтракать утром, когда чувствуете себя более "сознательным" и действительно голодны? Тогда учтите, что в этот момент ваш метаболизм уже замедляется.

Когда вы голодны, организм перестает сжигать калории, и метаболизм значительно замедляется. Если вы хотите, чтобы ваш организм сжигал больше калорий, просто сделайте завтрак приоритетом и не забывайте питаться регулярно в течение дня.

Занимайтесь силовыми тренировками по утрам

Любите бег или йогу, но упорно избегаете спортзала и силовых тренировок? Будьте осторожны!

"Силовые тренировки способствуют наращиванию мышечной массы, что, в свою очередь, улучшает метаболизм и повышает жиросжигающий потенциал", — говорит доктор Таннеберг, который также рекомендует заниматься силовыми тренировками утром или в начале дня.

Самое замечательное, что, нарастив мышцы, вы сможете сжигать жир даже в дни без тренировок — достаточная мышечная масса просто поддерживает метаболизм.

Употребляйте белок

Желательно это делать с каждым основным приёмом пищи.

Исследования подтверждают, что белок в пище оказывает значительное влияние на метаболизм.

Доктор Таннеберг считает, что полезно включать белок в каждый приём пищи — например, яйцо или йогурт утром, орехи на перекус и мясо, сыр или бобовые на обед и ужин.

Не забывайте пить воду

Правильный питьевой режим не только предотвращает усталость, но и поддерживает метаболизм.

"Всем клеткам организма нужна вода для функционирования", — напоминает доктор Таннеберг.

Одно исследование даже показало, что человек с лёгким обезвоживанием сжигает на 2% меньше калорий. Это не так уж много, с другой стороны, те, кто выпивает от восьми до двенадцати стаканов воды в день, просто сжигают больше калорий.

Питайтесь достаточно

Идея о том, что лучший способ похудеть — это пропустить приём пищи или резко сократить потребление калорий, устарела, однако мы часто совершаем эти ошибки.

Как сказал доктор Таннеберг за завтраком: "Когда ваш организм голоден, он ограничивает сжигание калорий, пытаясь сохранить всё, что у вас есть".

Обмен веществ замедляется, и первыми страдают мышцы, которым для функционирования требуется достаточное количество энергии. У большинства женщин эта нездоровая фаза потери веса наступает, когда потребление калорий падает ниже 1200 в день.

Отдых

Вас беспокоит "тяжесть" в области живота? Добавьте к этому сидячую работу и стресс, и вы поймете основную причину. Иногда даже сбалансированное питание в сочетании с физическими упражнениями не поможет, если вы не можете отключиться и перестать нервничать.

Но с возрастом и ростом уровня беспокойства снятие стресса становится всё сложнее. Вот почему пора перестать игнорировать техники медитации и найти ту, которая вам понравится и которую легко включить в свои планы.

Не обязательно сидеть на земле с закрытыми глазами. Даже короткая прогулка, полностью сосредоточившись на каждом шаге, например, вязание на спицах или крючком, или раскрашивание популярных антистрессовых раскрасок, может оказать медитативный эффект.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
