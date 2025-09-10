Вернись в форму после 40 лет: 6 шагов к идеальной фигуре – эти советы стоят золота

Помните, как вы похудели в 40 лет? Три дня здорового питания — и ваш живот уменьшился как по волшебству? В тридцать лет двух недель уже недостаточно… а в 40? Нужно просто помочь метаболизму. Вот шесть советов, как это сделать.

Завтракайте

Да, по утрам не всегда хочется завтракать, и не всегда есть время, но попробуйте переосмыслить это.

По словам американского спортивного мануального терапевта и специалиста по силовой и кондиционной подготовке доктора Мэтта Таннеберга, идеально есть в течение получаса после пробуждения.

"Организму необходимо восполнять запасы энергии после нескольких часов сна, а правильно подобранный завтрак также запустит все его функции, и тогда вы сможете функционировать весь день", — отметил он.

Предпочитаете завтракать утром, когда чувствуете себя более "сознательным" и действительно голодны? Тогда учтите, что в этот момент ваш метаболизм уже замедляется.

Когда вы голодны, организм перестает сжигать калории, и метаболизм значительно замедляется. Если вы хотите, чтобы ваш организм сжигал больше калорий, просто сделайте завтрак приоритетом и не забывайте питаться регулярно в течение дня.

Занимайтесь силовыми тренировками по утрам

Любите бег или йогу, но упорно избегаете спортзала и силовых тренировок? Будьте осторожны!

"Силовые тренировки способствуют наращиванию мышечной массы, что, в свою очередь, улучшает метаболизм и повышает жиросжигающий потенциал", — говорит доктор Таннеберг, который также рекомендует заниматься силовыми тренировками утром или в начале дня.

Самое замечательное, что, нарастив мышцы, вы сможете сжигать жир даже в дни без тренировок — достаточная мышечная масса просто поддерживает метаболизм.

Употребляйте белок

Желательно это делать с каждым основным приёмом пищи.

Исследования подтверждают, что белок в пище оказывает значительное влияние на метаболизм.

Доктор Таннеберг считает, что полезно включать белок в каждый приём пищи — например, яйцо или йогурт утром, орехи на перекус и мясо, сыр или бобовые на обед и ужин.

Не забывайте пить воду

Правильный питьевой режим не только предотвращает усталость, но и поддерживает метаболизм.

"Всем клеткам организма нужна вода для функционирования", — напоминает доктор Таннеберг.

Одно исследование даже показало, что человек с лёгким обезвоживанием сжигает на 2% меньше калорий. Это не так уж много, с другой стороны, те, кто выпивает от восьми до двенадцати стаканов воды в день, просто сжигают больше калорий.

Питайтесь достаточно

Идея о том, что лучший способ похудеть — это пропустить приём пищи или резко сократить потребление калорий, устарела, однако мы часто совершаем эти ошибки.

Как сказал доктор Таннеберг за завтраком: "Когда ваш организм голоден, он ограничивает сжигание калорий, пытаясь сохранить всё, что у вас есть".

Обмен веществ замедляется, и первыми страдают мышцы, которым для функционирования требуется достаточное количество энергии. У большинства женщин эта нездоровая фаза потери веса наступает, когда потребление калорий падает ниже 1200 в день.

Отдых

Вас беспокоит "тяжесть" в области живота? Добавьте к этому сидячую работу и стресс, и вы поймете основную причину. Иногда даже сбалансированное питание в сочетании с физическими упражнениями не поможет, если вы не можете отключиться и перестать нервничать.

Но с возрастом и ростом уровня беспокойства снятие стресса становится всё сложнее. Вот почему пора перестать игнорировать техники медитации и найти ту, которая вам понравится и которую легко включить в свои планы.

Не обязательно сидеть на земле с закрытыми глазами. Даже короткая прогулка, полностью сосредоточившись на каждом шаге, например, вязание на спицах или крючком, или раскрашивание популярных антистрессовых раскрасок, может оказать медитативный эффект.

