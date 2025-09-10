Сывороточный протеин как отрава: не смешивайте его с этими продуктами

Некоторые ингредиенты могут снижать как усвояемость, так и питательную ценность сывороточного протеина. Ознакомьтесь с этим.
Сывороточный протеин — популярная пищевая добавка среди тех, кто хочет набрать мышечную массу или увеличить потребление белка. Он универсален: его можно употреблять, смешивая с молоком или водой, а также добавлять в такие блюда, как блины, домашнее мороженое, торты и полезные сладости.
Чего многие не знают, так это то, что некоторые ингредиенты могут влиять как на усвояемость, так и на пищевую ценность сывороточного протеина.
Чего следует избегать при смешивании с сывороточным протеином и какие комбинации усиливают эффект добавки, рассказал диетолог Гильерме Лопес.
С другой стороны, диетолог раскрыл ряд сочетаний, которые повышают эффективность и пользу добавки.
"Хорошей идеей будет сочетать сывороточный протеин с фруктами с низкой кислотностью, такими как бананы, папайя, манго или клубника, которые содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты", — рекомендует специалист.
Ещё один совет — используйте овощи, такие как шпинат и капуста кале, для приготовления смузи. Они являются отличными источниками клетчатки, минералов и биологически активных соединений, усиливая чувство сытости без ущерба для усвоения белка.
