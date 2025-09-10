Сывороточный протеин как отрава: не смешивайте его с этими продуктами

Некоторые ингредиенты могут снижать как усвояемость, так и питательную ценность сывороточного протеина. Ознакомьтесь с этим.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ягодный коктейль с протеином

Сывороточный протеин — популярная пищевая добавка среди тех, кто хочет набрать мышечную массу или увеличить потребление белка. Он универсален: его можно употреблять, смешивая с молоком или водой, а также добавлять в такие блюда, как блины, домашнее мороженое, торты и полезные сладости.

Чего многие не знают, так это то, что некоторые ингредиенты могут влиять как на усвояемость, так и на пищевую ценность сывороточного протеина.

Что нельзя смешивать с сывороточным протеином?

Чего следует избегать при смешивании с сывороточным протеином и какие комбинации усиливают эффект добавки, рассказал диетолог Гильерме Лопес.

Горячие жидкости, такие как кофе или кипящее молоко: чрезмерное нагревание может денатурировать белок, изменяя его текстуру и затрудняя усвоение. Цитрусовые фрукты и соки: избегайте употребления сывороточного протеина с апельсиновым, лимонным или ананасовым соком. Высокая кислотность этих фруктов может привести к свертыванию белка, образованию комков и неприятному вкусу коктейля. Избыточное потребление клетчатки: несмотря на многочисленные преимущества для организма, чрезмерное потребление клетчатки, такой как чиа, льняное семя или псиллиум, может вызвать газообразование или запор. Избегайте чрезмерного употребления. Алкоголь: он препятствует синтезу белка, что увеличивает нагрузку на печень и снижает ожидаемый эффект добавки.

Лучшие сочетания

С другой стороны, диетолог раскрыл ряд сочетаний, которые повышают эффективность и пользу добавки.

"Хорошей идеей будет сочетать сывороточный протеин с фруктами с низкой кислотностью, такими как бананы, папайя, манго или клубника, которые содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты", — рекомендует специалист.

Ещё один совет — используйте овощи, такие как шпинат и капуста кале, для приготовления смузи. Они являются отличными источниками клетчатки, минералов и биологически активных соединений, усиливая чувство сытости без ущерба для усвоения белка.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

