Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телефонному голосованию на Евровидении конец: что стоит за этим радикальным решением организаторов
Катманду в пламени протестов: захват власти и эвакуации министров в Революции Z
Ида Галич вышла на работу с новорождённой дочкой: как прошли первые съёмки
В яде паука нашли молекулу, которая меняет представление о лечении инсультов
Тля объявила войну саду: одно средство ломает её армию
Пёс больше не подаёт голос: это не идеальное воспитание, а красный флаг для хозяина
Солнце натворило бед: 8 косметических SOS-средств для тех, кто переусердствовал с загаром
Цена праздничного настроения — рак: как бокал вина запускает необратимые процессы в организме
Девять сигналов опасности: как банки теперь решают, выдавать ли вам наличные

Сжигаем калории без усилий: 5 уловок для быстрого метаболизма, о которых вы не знали

3:36
Спорт

Узнайте о 5 привычках, которые ускоряют метаболизм и повышают уровень энергии.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Диетолог Сибеле Сантос доказала, что можно ускорить метаболизм, внеся небольшие и простые изменения в свой распорядок дня. Проверьте сами!

Метаболизм — это совокупность химических процессов и реакций, происходящих в организме для преобразования пищи в энергию. Эта энергия необходима, помимо прочего, для правильного функционирования органов, регенерации клеток и регулирования температуры тела.

В то время как некоторые люди рождаются с быстрым обменом веществ, другим сложнее поддерживать его активным.

Эти привычки помогут ускорить метаболизм:

Увеличьте потребление белка

Переваривание белка требует от организма больших усилий, что увеличивает расход калорий. Для удовлетворения этой потребности организму необходимо вырабатывать больше энергии, что способствует ускорению метаболизма.

Кроме того, белок необходим для наращивания мышечной массы. Чем больше мышц, тем быстрее метаболизм.

По словам диетолога, рекомендуемая суточная норма потребления белка может варьироваться.

"Как правило, потребление 1,2-2 граммов белка на килограмм веса тела является хорошей ежедневной нормой, особенно для тех, кто занимается спортом", — рекомендует Сибеле Сантос.

Стоит включить в рацион богатый белком как животного (яйца, курица, рыба, нежирное мясо), так и растительного (фасоль, чечевица, нут, тофу) происхождения.

Хорошо высыпайтесь

Хороший ночной сон — один из столпов здорового обмена веществ. Это связано с тем, что отдых регулирует выработку важных гормонов, таких как инсулин, который контролирует уровень сахара в крови и служит проводником глюкозы в клетки, позволяя ей использоваться в качестве энергии.

Недостаток сна приводит к нарушению баланса этих гормонов.

Совет: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, выработав ночной режим, способствующий отдыху.

Инвестируйте в свой рацион

Пропуск приёмов пищи, слишком поздний приём пищи, длительное воздержание от еды или соблюдение строгих диет могут нарушить обмен веществ. Поэтому старайтесь не пропускать основные приёмы пищи, такие как завтрак, обед и ужин.

Эксперт рекомендует включить в ежедневный рацион зелёный чай, перец и имбирь, поскольку они, как известно, стимулируют эти процессы.

Поддерживайте водный баланс

Вода необходима для всех метаболических процессов в организме. Обезвоживание может снизить сжигание калорий и затруднить транспортировку питательных веществ, что напрямую влияет на метаболизм. Хорошая стратегия — всегда держать под рукой бутылку с водой, чтобы поддерживать водный баланс в течение дня.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность — один из самых мощных стимуляторов метаболизма. Аэробные упражнения, такие как ходьба, бег и езда на велосипеде, увеличивают мгновенный расход калорий, а силовые тренировки, например, силовые, стимулируют рост мышц. В идеале следует сочетать оба вида тренировок для достижения максимального эффекта и стабильного результата с течением времени.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Солнце натворило бед: 8 косметических SOS-средств для тех, кто переусердствовал с загаром
Сжигаем калории без усилий: 5 уловок для быстрого метаболизма, о которых вы не знали
Цена праздничного настроения — рак: как бокал вина запускает необратимые процессы в организме
Девять сигналов опасности: как банки теперь решают, выдавать ли вам наличные
Любимое праздничное блюдо можно подать иначе: готовка займёт меньше десяти минут
Уют без ремонта: детали, которые превращают бетонную коробку в тёплый дом
Мы выжили: Наталия Медведева уговорила троих детей на фотосессию и показала редкие кадры
История авто, которая стоит дороже пробега: что скрывают сервисные записи
Пять жизней Т-90М: секрет бессмертия новейшего танка России
Здесь олени переходят дороги, как пешеходы: туристы называют этот город самым удивительным в Японии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.