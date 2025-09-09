Сжигаем калории без усилий: 5 уловок для быстрого метаболизма, о которых вы не знали

Узнайте о 5 привычках, которые ускоряют метаболизм и повышают уровень энергии.

Диетолог Сибеле Сантос доказала, что можно ускорить метаболизм, внеся небольшие и простые изменения в свой распорядок дня. Проверьте сами!

Метаболизм — это совокупность химических процессов и реакций, происходящих в организме для преобразования пищи в энергию. Эта энергия необходима, помимо прочего, для правильного функционирования органов, регенерации клеток и регулирования температуры тела.

В то время как некоторые люди рождаются с быстрым обменом веществ, другим сложнее поддерживать его активным.

Эти привычки помогут ускорить метаболизм:

Увеличьте потребление белка

Переваривание белка требует от организма больших усилий, что увеличивает расход калорий. Для удовлетворения этой потребности организму необходимо вырабатывать больше энергии, что способствует ускорению метаболизма.

Кроме того, белок необходим для наращивания мышечной массы. Чем больше мышц, тем быстрее метаболизм.

По словам диетолога, рекомендуемая суточная норма потребления белка может варьироваться.

"Как правило, потребление 1,2-2 граммов белка на килограмм веса тела является хорошей ежедневной нормой, особенно для тех, кто занимается спортом", — рекомендует Сибеле Сантос.

Стоит включить в рацион богатый белком как животного (яйца, курица, рыба, нежирное мясо), так и растительного (фасоль, чечевица, нут, тофу) происхождения.

Хорошо высыпайтесь

Хороший ночной сон — один из столпов здорового обмена веществ. Это связано с тем, что отдых регулирует выработку важных гормонов, таких как инсулин, который контролирует уровень сахара в крови и служит проводником глюкозы в клетки, позволяя ей использоваться в качестве энергии.

Недостаток сна приводит к нарушению баланса этих гормонов.

Совет: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, выработав ночной режим, способствующий отдыху.

Инвестируйте в свой рацион

Пропуск приёмов пищи, слишком поздний приём пищи, длительное воздержание от еды или соблюдение строгих диет могут нарушить обмен веществ. Поэтому старайтесь не пропускать основные приёмы пищи, такие как завтрак, обед и ужин.

Эксперт рекомендует включить в ежедневный рацион зелёный чай, перец и имбирь, поскольку они, как известно, стимулируют эти процессы.

Поддерживайте водный баланс

Вода необходима для всех метаболических процессов в организме. Обезвоживание может снизить сжигание калорий и затруднить транспортировку питательных веществ, что напрямую влияет на метаболизм. Хорошая стратегия — всегда держать под рукой бутылку с водой, чтобы поддерживать водный баланс в течение дня.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность — один из самых мощных стимуляторов метаболизма. Аэробные упражнения, такие как ходьба, бег и езда на велосипеде, увеличивают мгновенный расход калорий, а силовые тренировки, например, силовые, стимулируют рост мышц. В идеале следует сочетать оба вида тренировок для достижения максимального эффекта и стабильного результата с течением времени.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

