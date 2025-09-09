Мышечная сила растёт на глазах: эксперт рассказал, с чем смешивать креатин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как и любую добавку, креатин следует употреблять с осторожностью, поскольку его неконтролируемое использование может негативно сказаться на здоровье организма.

Советский молочный коктейль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Советский молочный коктейль

Креатин — одна из самых распространённых порошковых добавок для тех, кто стремится улучшить физическую работоспособность и увеличить мышечную силу. Он широко изучен и рекомендован экспертами, повышает эффективность тренировок и ускоряет восстановление мышц.

Однако, как и любую добавку, креатин следует употреблять с осторожностью, поскольку его неизбирательное использование может повлиять на здоровье организма в целом.

По словам диетолога Гильерме Лопеса, вода остаётся наиболее практичным и рекомендуемым способом разбавления креатина.

"Она обеспечивает хорошее всасывание в кишечнике, а также помогает поддерживать гидратацию, необходимую для правильного функционирования креатина", — подчеркнул специалист в колонке Клаудии Мейрелеш.

С чем смешивать креатин?

Помимо воды, другие сочетания могут усилить действие добавки. Например, соки и смузи, поскольку углеводы в этих напитках помогают транспортировать креатин в клетки, повышая эффективность его усвоения.

Кофе также можно смешивать с креатином, но с некоторыми оговорками. Помимо риска изменения вкуса и текстуры добавки, сочетание её с кофе может вызвать у некоторых людей дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Другой вариант — добавлять креатин непосредственно в еду, будь то жидкие продукты, такие как йогурт и каша, или в твердые блюда. В этом случае единственный недостаток, на который указывает диетолог, — это сенсорные ощущения, поскольку смесь может изменить текстуру или вкус блюда.

Для тех, кто любит разнообразить вкус или предпочитает добавки более плотной консистенции, на рынке теперь есть альтернативы, такие как конфеты, жевательные конфеты и желейные конфеты, которые сохраняют ту же эффективность, что и порошковая версия, но с дополнительным удобством.

С чем не сочетать?

Эксперт предупреждает, что есть только одна комбинация, которую ни в коем случае нельзя сочетать: алкоголь и креатин.

"Алкоголь нарушает гидратацию организма, снижает физическую работоспособность и может свести на нет некоторые положительные эффекты добавки", — подчеркивает Гильерме Лопес.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
