Поднялись по лестнице — и уже сожгли обед: простой трюк, который заменяет фитнес

Вы знали, что до 30% скорости вашего метаболизма зависит не от тренировок, а от того, насколько активно вы двигаетесь в течение дня? Именно это и есть NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) — энергия, которую организм тратит вне спортзала.
NEAT — это все ваши повседневные движения: прогулка до магазина, уборка квартиры, подъем по лестнице, даже беседа по телефону на ходу.
Интересный факт: у людей с высоким уровнем NEAT обмен веществ может быть быстрее на 15-30%, чем у тех, кто сидит почти весь день. А значит, лишний вес уходит легче, даже без изнурительных тренировок.
На самом деле именно NEAT может составлять до половины суточного расхода калорий, что делает его ключевым фактором в контроле веса.
Для человека весом 70 кг:
То есть только за счёт NEAT можно тратить дополнительно 300-800 ккал в день
NEAT — это ваш скрытый союзник в похудении и поддержании формы. Встраивая простые привычки в повседневность, вы не только сжигаете сотни калорий, но и улучшаете здоровье, энергичность и самочувствие. Попробуйте — и уже через месяц заметите разницу.
Уточнения
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
