Поднялись по лестнице — и уже сожгли обед: простой трюк, который заменяет фитнес

3:04
Спорт

Вы знали, что до 30% скорости вашего метаболизма зависит не от тренировок, а от того, насколько активно вы двигаетесь в течение дня? Именно это и есть NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) — энергия, которую организм тратит вне спортзала.

Спрорт плюс домашние дела
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спрорт плюс домашние дела

Что такое NEAT и почему он так важен

NEAT — это все ваши повседневные движения: прогулка до магазина, уборка квартиры, подъем по лестнице, даже беседа по телефону на ходу.

Интересный факт: у людей с высоким уровнем NEAT обмен веществ может быть быстрее на 15-30%, чем у тех, кто сидит почти весь день. А значит, лишний вес уходит легче, даже без изнурительных тренировок.

На самом деле именно NEAT может составлять до половины суточного расхода калорий, что делает его ключевым фактором в контроле веса.

Преимущества NEAT-активности

  • Не требует дополнительного времени — движение встроено в день.
  • Снижает риск проблем, связанных с сидячим образом жизни: боли в спине, варикоз.
  • Ускоряет метаболизм, даже если диета щадящая.
  • Подходит всем, включая тех, кто не любит спорт.

Как увеличить NEAT в жизни

Ходьба

  • выходите на одну остановку раньше;
  • гуляйте по 10 минут после еды;
  • говорите по телефону, идя пешком;
  • замените лифт лестницей — это ваше бесплатное мини-кардио.

Работа стоя

  • используйте высокий стол или подставку для ноутбука;
  • ставьте таймер: каждые 30 минут вставайте и делайте лёгкую разминку.

Домашние дела

  • мойте пол вручную вместо швабры;
  • ходите за покупками пешком;
  • играйте в активные игры с детьми или питомцами.

Сколько калорий сжигает NEAT

Для человека весом 70 кг:

  • медленная прогулка — 150-200 ккал/час;
  • уборка дома — 200-250 ккал/час;
  • подъём по лестнице — 400-500 ккал/час.

То есть только за счёт NEAT можно тратить дополнительно 300-800 ккал в день

Кому полезен NEAT особенно

  • Офисным сотрудникам: даже лёгкая активность компенсирует вред сидячей работы.
  • Тем, кто не худеет в дефиците калорий: возможно, тело экономит энергию из-за низкого NEAT.
  • Людям после травм: когда спорт ограничен, такие активности помогают оставаться в форме.

3 главных правила NEAT

  • Двигайтесь хотя бы 5 минут каждый час.
  • Используйте любую возможность для активности: лестницу, прогулку, лишний шаг.
  • Не оставайтесь надолго в одной позе — настройте напоминания на разминку.

Итог

NEAT — это ваш скрытый союзник в похудении и поддержании формы. Встраивая простые привычки в повседневность, вы не только сжигаете сотни калорий, но и улучшаете здоровье, энергичность и самочувствие. Попробуйте — и уже через месяц заметите разницу.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
