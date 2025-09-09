Силовые вместо марафона: тренировки, которые превращают тонкие руки в броню

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Спорт

Почему одни люди быстро набирают мышечную массу, а другие остаются худыми, несмотря на постоянные тренировки и обильное питание? Всё дело в типе телосложения. Эктоморф — это человек с быстрым обменом веществ, узкими плечами и худощавой фигурой. Да, набрать вес и мышцы такому человеку непросто, но при грамотном подходе результат будет впечатляющим.

Худое телосложение
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Худое телосложение

Как тренироваться эктоморфу

Главная ошибка — слишком частые и долгие тренировки. Организм быстро расходует энергию, и мышцы не успевают восстанавливаться.

  • Ставка — на базовые упражнения: приседания со штангой, становая тяга, жим лёжа, подтягивания, армейский жим.
  • Тренировки 3-4 раза в неделю по 45-60 минут. Между занятиями нужно оставлять хотя бы день отдыха.
  • Работа в силовом режиме: 6-10 повторений в подходе с весом, который даётся тяжело на последних движениях.
  • Кардио — в меру: 1-2 коротких пробежки или лёгких аэробных тренировки в неделю.

Питание для роста массы

Без достаточного количества калорий и правильного соотношения нутриентов мышцы не будут расти.

Формула для расчёта калорийности

Вес (кг) × 40 + 500 = суточная норма калорий

Пример: при весе 60 кг получаем 2900 ккал в день. Если прогресса нет — добавляйте 200–300 ккал каждые 2 недели.

Баланс БЖУ

  • Белки: 2–2,5 г на 1 кг веса.
  • Жиры: 1–1,5 г на 1 кг веса.
  • Углеводы: 4–6 г на 1 кг веса.

Лучшие продукты

  • Белки: курица, рыба, яйца, творог, говядина
  • Углеводы: рис, гречка, овсянка, макароны, картофель, фрукты
  • Жиры: орехи, авокадо, оливковое масло, рыбий жир

Дополнительная поддержка

  • Сывороточный протеин — после тренировки.
  • Гейнер — если сложно набрать калории с едой.
  • Креатин — для увеличения силы и выносливости.

Уточнения

Марафо́н (от греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

Телосложе́ние — пропорции и особенности частей человеческого тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
