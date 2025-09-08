Простое движение, которое мы делаем ежедневно, оказалось мощным щитом от боли в спине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Боли в спине и шее — одна из самых частых причин временной или постоянной утраты трудоспособности. По данным исследователей, с проблемами позвоночника на разных этапах жизни сталкивается до 80% людей. В Норвегии, например, заболевания опорно-двигательного аппарата занимают первое место по расходам в системе здравоохранения.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Прогулка как профилактика

Учёные из Норвежского университета естественных наук и технологий (NTNU) пришли к выводу: самой доступной профилактикой хронических болей в пояснице являются обычные пешие прогулки. Их продолжительность оказалась более значимой, чем скорость или интенсивность.

"Полученные нами результаты подчеркивают важность изыскания времени для физической активности. Это важно для того, чтобы предотвратить как хронические боли в спине, так и ряд других заболеваний", — сказал профессор Пол Ярле Морк.

Сколько нужно ходить

Результаты исследования, опубликованные в JAMA Network Open, показывают: у людей, которые гуляют более 100 минут в день, риск хронических болей в пояснице на 23% ниже, чем у тех, кто ограничивается 78 минутами и меньше.

"В уменьшении риска интенсивность тоже играет роль, но она не столь масштабная, как у ежедневной продолжительности ходьбы", — отметил научный сотрудник NTNU Раян Хаддадж.

Как проводилось исследование

В анализ вошли данные более 11 тысяч участников масштабного HUNT Study. Особенность работы в том, что объём и интенсивность прогулок фиксировались объективно: добровольцы неделю носили датчики на бедре и спине. Это позволило максимально точно измерить физическую активность и её влияние на здоровье.

Почему это важно

Учёные давно подтверждают пользу любой регулярной активности, но теперь ясно: именно ежедневная ходьба может сыграть ключевую роль в профилактике болей в спине. Причём достаточно поддерживать умеренный темп, главное — посвятить прогулкам больше времени.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
