Упражнение для ленивых: как получить ровную осанку без фитнеса и долгих тренировок

1:37
Спорт

Развороты рук с лентой — простое, но эффективное упражнение для улучшения осанки и снятия напряжения с верхней части спины. Оно помогает растянуть грудные мышцы, укрепить мышцы вокруг лопаток и тем самым избавиться от сутулости.

Тренировка с лентой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка с лентой

Техника выполнения

Встаньте прямо, возьмите в руки эластичную ленту и слегка натяните её, чтобы кисти оказались чуть шире плеч. На вдохе поднимите руки вверх и заведите их за голову, растягивая ленту сильнее. Следите за спиной: поясница не должна прогибаться. На выдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Чем полезны развороты рук с лентой

Это упражнение мягко растягивает грудные мышцы, помогая плечам расправиться и занять правильное положение. При регулярном выполнении снижается нагрузка на шею: включаются мышцы, удерживающие лопатки, и трапециевидные перестают перенапрягаться. В результате улучшается осанка, а сутулость постепенно уходит.

Как разнообразить упражнение

Хотите усложнить задачу — добавьте движение локтями вниз, как будто собираетесь свести их за спиной. Это увеличит нагрузку на мышцы верхней части спины. Если же движение пока даётся тяжело, попробуйте облегчённый вариант — выполняйте те же подъёмы и развороты без ленты.

Сколько выполнять

Включайте развороты рук с лентой в разминку или заминку к тренировкам на руки и спину. Оптимально — один подход в течение минуты.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
