Боль в коленях и усталость в спине: как избежать ошибок при выборе трекинговых палок

Трекинговые палки — это надежные помощники в походах и горах. Они снижают нагрузку на суставы, помогают сохранять равновесие и делают движение безопаснее. Но выбрать их не так просто: модели отличаются конструкцией, материалами и даже формой рукоятки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кучерлинское озеро, Алтай

Виды трекинговых палок

Фиксированные модели — самые простые и дешёвые, но они не регулируются по высоте и неудобны при перевозке, поэтому в туризме почти не применяются. Складные палки легки и компактны, их удобно брать в ручную кладь, но они менее прочные. Чаще всего их выбирают альпинисты или легкоходы, для которых важен минимальный вес. Самые популярные — телескопические. Они регулируются по длине, подходят как для прогулок, так и для экспедиций. При покупке стоит обратить внимание на систему фиксации: современные рычажные механизмы надёжнее старых поворотных.

Материалы корпуса

Алюминий делает палку прочной и долговечной, но увеличивает вес. Карбон даёт лёгкость, однако при неосторожном обращении может быстро сломаться. Комбинированные варианты сочетают алюминиевую нижнюю секцию с карбоновыми верхними: они легче и при этом достаточно надёжные, но дороже остальных.

Рукоятки и удобство хвата

Лучший вариант — пробковые рукоятки: они долговечные, не скользят и поглощают вибрации. Пеноматериал ЭВА мягкий и комфортный, но быстрее изнашивается и впитывает влагу. Резина — самый доступный вариант, прочная и влагостойкая, но может натирать мозоли.

Форма рукоятки тоже имеет значение. Эргономичные модели удобнее держать, а рукоятки с наклоном снижают нагрузку на запястья. Для сложных маршрутов подойдут удлинённые рукоятки: они позволяют менять хват без регулировки длины.

Темляк и его роль

Темляк фиксирует палку на руке и помогает меньше напрягать кисть. Простые варианты делают из стропы, но удобнее анатомические темляки с мягкими вставками или полуперчатки с быстрой фиксацией. Последние часто используют трейлраннеры, для которых важна каждая секунда.

Как выбрать длину

Оптимальная высота определяется по формуле: рост умножают на коэффициент 0,68. Так палка будет соответствовать вашему телу, а локоть при опоре сгибаться под прямым углом.

Уточнения

