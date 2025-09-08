Секрет похудения: одно упражнение заменит целый час на беговой дорожке

Спорт

Классическое кардио — бег, велосипед, степпер — полезно, но часто даёт слишком медленные результаты в снижении веса.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дуэт кардио и силовой

Интервальные тренировки (HIIT) работают иначе: короткие взрывные нагрузки чередуются с отдыхом. Это ускоряет обмен веществ, заставляет сердце работать эффективнее и помогает сжигать калории даже после завершения тренировки.

Даже 20 минут HIIT могут заменить полноценный час обычного кардио. Кроме того, такие тренировки разнообразнее и интереснее: можно сочетать беговые ускорения, прыжки, упражнения с весом тела и короткие паузы.

Результат — быстрее уходящий жир и заметно более подтянутое тело.

Уточнения

Бегова́я дорожка — спортивное сооружение для занятий лёгкой атлетикой.

