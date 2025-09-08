Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35

Спорт

С возрастом тело меняется: снижается мышечный тонус, замедляется обмен веществ, появляется скованность в движениях. Поэтому после 35 особенно важны функциональные тренировки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разведение гантелей в наклоне

Они имитируют реальные движения — приседания, наклоны, перенос веса, — что делает тело не только стройнее, но и выносливее в повседневной жизни.

Такие занятия помогают улучшить координацию, укрепить спину, суставы и мышцы кора. В итоге снижается риск травм, улучшается осанка, а энергия возвращается быстрее.

Всего 2-3 раза в неделю достаточно, чтобы почувствовать, как тело становится сильнее и гибче.

Уточнения

Функциона́льный тре́нинг — система занятий, которая включает тренировки тела для выполнения повседневных действий.

