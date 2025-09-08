Зачем вам абонемент? Эти 4 упражнения полноценно заменят тренажёрный зал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Многие считают, что для прогресса в фитнесе обязательно нужны тяжёлые гантели или штанга. Но тренировки с собственным весом нередко оказываются не менее эффективными.

Отжимания, подтягивания, планка и выпады задействуют сразу несколько групп мышц и тренируют не только силу, но и выносливость.

Преимущество такого формата в доступности: тренироваться можно где угодно, без затрат на абонемент и оборудование. Ещё один плюс — низкая нагрузка на суставы по сравнению с тяжёлыми весами.

Постепенное увеличение сложности (например, переход от классической планки к боковой или отжиманиям на одной руке) позволяет прогрессировать месяц за месяцем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
