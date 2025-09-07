Бассейн не прощает беспечности: правила, которые спасают от травм и неприятностей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Поход в бассейн — это не только возможность укрепить здоровье и насладиться плаванием, но и обязанность соблюдать определённые правила. Они сделаны для того, чтобы тренировки были безопасными и комфортными для всех.

Тренировка по плаванию
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка по плаванию

Не прыгайте с бортиков

Многие бассейны прямо запрещают прыжки в воду. Это связано не только с брызгами, которые мешают окружающим, но и с риском травм. На мокрой плитке легко поскользнуться, а резкое погружение может обернуться ударом. Безопаснее и правильнее пользоваться лестницей, заходя в воду спиной вперёд.

Используйте резиновую обувь

Переобуйтесь в шлёпанцы ещё в раздевалке. Так вы защитите себя от грибка и не занесёте грязь в бассейн. Резиновая обувь также убережёт от падений: плитка вокруг чаши часто мокрая и скользкая. Перед входом в воду снимите шлёпанцы и аккуратно поставьте их в стороне, чтобы они не мешали другим.

Откажитесь от занятий при болезни

Не стоит идти на тренировку даже при лёгкой простуде или насморке. В воде нагрузка на организм только увеличится, а выздоровление затянется. Кроме того, можно заразить других посетителей. При инфекционных или кожных заболеваниях плавание строго запрещено — и это не формальность, а забота о здоровье всех.

Плавайте только в специальной одежде

Вода в бассейне регулярно проходит очистку, и важно соблюдать гигиену. Мужчинам подойдут спортивные плавки или специальные шорты, женщинам — купальники. Обычное бельё для плавания не подходит. Не забывайте и про шапочку — она удерживает волосы и помогает поддерживать чистоту.

Обязательно принимайте душ

Перед тренировкой душ нужен, чтобы смыть с кожи крем, косметику и пыль, которые загрязняют воду. После плавания — чтобы убрать хлор, иначе он может вызвать сухость и раздражение кожи. Используйте мягкое мыло и увлажняющий крем, чтобы защитить кожу после бассейна.

Выбирайте дорожку по уровню

Каждый бассейн делится на зоны: центральные дорожки обычно занимают опытные пловцы, а боковые оставляют для новичков. Если видите, что проходят групповые занятия, уточните у инструктора, где лучше плавать. Такой подход избавит от лишних столкновений и сделает тренировку спокойнее.

Соблюдайте правила обгона

Дорожки в бассейне работают почти как шоссе: обгонять нужно слева, убедившись, что навстречу никто не плывёт. Если вас догоняют, замедлите темп и дайте возможность другому спокойно пройти вперёд. Это не только правило этикета, но и способ избежать случайных столкновений.

Уточнения

Пла́вательный бассе́йн — гидротехническое сооружение, предназначенное для занятий водными видами спорта, такими как плавание, прыжки в воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное плавание и прочие.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
