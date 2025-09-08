Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маленький красный плод: один овощ способен заменить диету — эффект заметен уже через неделю

Помидоры давно считаются одним из самых полезных овощей, однако лишь недавно врачи стали уделять особое внимание их влиянию на женский организм. Специалисты отмечают: регулярное употребление томатов помогает поддерживать фигуру, улучшает обмен веществ и снижает риски развития серьёзных заболеваний.

Помидоры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Помидоры

Польза для здоровья и фигуры

Эндокринолог Франсиско Росеро объясняет, что даже один помидор в день способен дать организму заметный эффект. В этом овоще мало калорий, зато много витамина С и калия. Важную роль играют и антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса, замедляют старение и снижают вероятность хронических воспалений.

"У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса", — сказал эндокринолог Франсиско Росеро.

Учёные отмечают, что в составе томатов содержится ликопин — пигмент, придающий им красный цвет. Это вещество связывают с улучшением работы сердца, снижением уровня холестерина и уменьшением риска атеросклероза.

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Помидоры способствуют нормализации артериального давления. Благодаря калию сосуды становятся эластичнее, что помогает снизить нагрузку на сердце. Кроме того, томаты уменьшают концентрацию "плохого" холестерина и триглицеридов в крови, что снижает вероятность образования бляшек и тромбов.

Регулярное употребление овоща может быть хорошей профилактикой гипертонии и инсульта. По словам врачей, особенно полезно включать помидоры в рацион тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни и много времени проводит за компьютером.

Замена привычных продуктов

Многие люди начинают утро с бутерброда из хлеба и сливочного масла. Но диетолог Анджела Квинтас предупреждает, что такая привычка может мешать контролю веса и негативно влиять на уровень сахара в крови.

"Многие люди предпочитают завтракать хлебом со сливочным маслом, однако от этого популярного блюда она рекомендовала отказаться", — заявила диетолог Анджела Квинтас.

Вместо этого специалист советует выбирать лёгкие продукты, богатые клетчаткой и витаминами. Томаты в салате или свежевыжатый томатный сок могут стать отличной альтернативой.

Дополнительные преимущества для женщин

Томаты помогают не только худеть, но и улучшать общее самочувствие. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов они укрепляют иммунитет, благотворно влияют на состояние кожи и снижают риск онкологических заболеваний.

Женщинам, следящим за фигурой, помидоры особенно полезны из-за их низкой энергетической ценности: в среднем 18-20 ккал на 100 граммов. Это значит, что овощ можно смело включать в меню даже в период строгой диеты.

Также важно

Диетологи напоминают: важен не только сам продукт, но и то, как он приготовлен. Свежие помидоры сохраняют максимум витаминов, а вот при термической обработке часть полезных веществ разрушается. Однако ликопин, напротив, становится более доступным для усвоения в тушёных или запечённых томатах.

Помидоры хорошо сочетаются с оливковым маслом, которое помогает лучше усваивать жирорастворимые вещества. Поэтому салат из свежих овощей с заправкой на основе масла и лимонного сока будет одним из самых полезных вариантов.

Другие полезные специи и продукты

Наряду с томатами специалисты выделяют и другие продукты, благоприятно влияющие на организм. Так, куркума, благодаря активному веществу куркумину, известна своими противовоспалительными свойствами и способностью улучшать пищеварение. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, эта специя давно используется в индийской кухне и сейчас набирает популярность в России.

Помидоры и куркума могут стать отличным дуэтом в повседневном рационе, помогая не только поддерживать фигуру, но и укреплять здоровье.

Уточнения

Помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
