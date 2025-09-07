Эти тренировки доступны каждому: они укрепляют тело и снимают стресс без перегрузки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Регулярная физическая активность приносит пользу каждому, но далеко не все виды спорта одинаково безопасны. Есть тренировки, которые подходят почти всем — они щадящие, доступные и не требуют особой подготовки. Именно такие занятия помогают укреплять здоровье, улучшать самочувствие и оставаться активным без риска перегрузок.

Пилатес упражнения
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пилатес упражнения

Аквааэробика

Занятия в бассейне мягко воздействуют на тело, снижая нагрузку на суставы. При этом прыжки, махи, скручивания и даже бег в воде помогают сжигать калории, развивать выносливость и укреплять мышцы.

Бодифлекс

Короткие занятия сочетают дыхательные практики, элементы пилатеса, силовых упражнений и стретчинга. Методика Грир Чайлдерс позволяет заниматься дома, без оборудования, и даёт заметный эффект даже при минимуме времени.

Хатха-йога

Один из самых доступных стилей йоги. Простые асаны под силу даже новичкам, а внимание к дыханию помогает расслабиться, восстановить силы и почувствовать лёгкость после практики.

Калланетика

Система Кэллан Пинкни строится на статических нагрузках. Нужно задерживаться в позе на несколько секунд, благодаря чему укрепляются мышцы, развивается сила и гибкость. Такие тренировки помогают комплексно проработать всё тело.

Стретчинг

Регулярные занятия растяжкой повышают подвижность суставов и эластичность мышц. Даже 10 минут в день ускоряют обменные процессы и снижают риск травм. Стретчинг полезен и как отдельная практика, и как дополнение к любому спорту.

Пилатес

Методика Йозефа Пилатеса укрепляет мышцы-стабилизаторы, улучшает осанку и здоровье позвоночника. Заниматься можно дома по видео, но лучший эффект достигается в студии под руководством тренера.

Цигун

Древняя китайская система основана на плавных движениях и дыхании. Она снимает напряжение, улучшает сон, повышает гибкость и работает скорее как оздоровительная практика, чем как фитнес-нагрузка.

Уточнения

Челове́ческое те́ло — физическая структура человека, человеческий организм.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
