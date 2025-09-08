Испания уничтожила Турцию с шокирующим счётом, превратив матч в шоу тотального превосходства

Сборная Испании уверенно разгромила Турцию со счётом 6:0 в гостевом матче 6-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Встреча прошла на стадионе "Коньяспора" в Сельчуклу.

Ход матча

Уже на 6-й минуте счёт открыл Педри. Спустя 16 минут Микель Мерино удвоил преимущество, а в компенсированное время первого тайма оформил дубль.

После перерыва испанцы продолжили давить соперника. На 53-й минуте Ферран Торрес забил четвёртый мяч после передачи Ламина Ямаля. Спустя всего четыре минуты Ямаль снова ассистировал Мерино, который довёл счёт до 5:0 и записал на свой счёт хет-трик. На 62-й минуте Педри оформил дубль, установив окончательный результат.

Турнирное положение

После этой победы Испания набрала 6 очков и возглавила группу Е. Второе и третье места делят Грузия и Турция (по 3 очка), а замыкает таблицу Болгария без очков. Все команды провели по два матча.

